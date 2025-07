La faba asturiana busca renacer de sus cenizas: "esperanzas" tras el desastre de 2024

La mala cosecha del año pasado dejó el cultivo de la faba en Asturias en una situación muy delicada, con muchos productores que perdieron hasta un 85% del total de su cosecha. El hongo de la antracnosis, que mancha e inutiliza la faba, fue uno de los principales culpables de la nefasta cosecha. Aún no hemos llegado al momento decisivo de la temporada, que determinará si la faba es o no buena, pero, en lo que llevamos de campaña, Francisco Puchal, secretario de la Asociación de Productores de Faba y Legumbre en Asturias, cuyas fabas descansan en Las Regueras, espera una buena cosecha. "De momento estoy contento y tengo esperanzas, pero si vuelve a haber una cosecha mala, no sé qué haremos".

La faba se suele sembrar en mayo, pero el periodo que de verdad determina si una cosecha sale buena o mala es su periodo final, entre la última quincena de agosto y la primera de septiembre. La volatilidad del cultivo de la faba es notoria. Por ejemplo, el fracaso del año pasado se dio por estas mismas fechas. Según otro productor, José Manuel García, "a estas alturas era mejor cosecha, pero en quince días se te puede arruinar".

García, cuya producción de faba viene de Villayón, tampoco quiere adelantar acontecimientos y prefiere ser cauto con los pronósticos: "Ahora está echando flor y sí que está guapa, pero aún es muy pronto". En cuanto al volumen de lo cosechado, se espera que sea más que las insuficientes 265 toneladas producidas el año pasado, de las que fueron certificadas 78.

Mala cosecha

Las fabas del año pasado sufrieron, entre otras cosas, de ataques de oruga o de ácaro blanco, pero la estocada final se la dio el hongo de la antracnosis. Puchal perdió el 60% de su cosecha, pero asegura que "hubo gente que lo tuvo peor". Este hongo invade y mancha la faba, lo que hace que el producto "esté para tirar". Ahora no saben a ciencia cierta si se ha erradicado; piensan que es "una raza que no existía en Asturias", con una posible permanencia del 10 por ciento los terrenos.

El desconocimiento sobre el hongo hizo que no se pudiera actuar a tiempo contra la plaga para salvar la cosecha del año pasado. Según García, que también perdió un porcentaje considerable de su producción, "estuvimos dando palos de ciego, no dimos con el fungicida, los insecticidas o los acaricidas necesarios".

Actualmente se está trabajando en la cuestión, con organizaciones como el Servicio Regional de Investigación y Desarrollo Agroalimentario (Serida) o Sanidad Vegetal, probando más productos y realizando estudios sobre el hongo. Por ejemplo, según García, una variación que tiene el Serida en desarrollo, llamada "maximina", aparenta aguantar estos problemas: "Yo he labrado la mitad de esa variedad y sí que veo que va mucho mejor, aún no ha tenido ninguna enfermedad".

Palos en las ruedas

Estos problemas hacen que muchos productores echen la persiana. "Los hay que han dejado la producción, otros que han bajado a la mitad y algunos que van alternando con un trabajo fuera para poder ir pagando las inversiones que han hecho", explica García. Puchal, por su parte, resalta la ausencia de "relevo" en el sector, porque hay muchos productores que están en edad de jubilación y a la poca rentabilidad percibida.

No obstante, una de las soluciones a estos problemas, en especial al de las malas cosechas, pasa por la investigación: "Lo que pedimos desde la asociación de productores es que se dé dinero en investigación. Tenemos dos organismos punteros en la región, la Universidad de Oviedo y el Serida, que seguro que estarán encantados de trabajar si hay financiación", apunta Puchal. Y concluye: "Tenemos una herramienta que está ahí y no se está aprovechando, algo que me parece muy triste. Lo que hace falta es que se les financie y se les dé la orden de trabajar".

Otro de los problemas a los que se enfrenta la agricultura es el calentamiento global, que hace que el clima bajo el que la faba se desarrolla sea cada vez más extremo. Uno de los problemas del año pasado fue la humedad, pero hace dos veranos, los productores vivieron una de las mayores sequías de los últimos años. Esto hizo que en terrenos sin regadío, la faba se resintiera en términos de calidad y tamaño, a pesar de que su tonelaje no se viera tan afectado.