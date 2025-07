"Hay chicos que tienen dependencia": los vendedores celebran la prohibición de bebidas energéticas para menores de 16 años

El anteproyecto de ley que prohibe el consumo y distribución de bebidas energéticas a menos de 16 años responde a una preocupación social cada vez más extendida. "Hay jóvenes que tienen dependencia", reconocen varios comerciantes; sin embargo, esto no evita que las fachadas de los locales que las venden sigan anunciando sus docenas de variedades, con colores llamativos y celebridades que invitan a comprar las latas.

Muchos de estos pósters, de marcas como Red Bull, Monster, Eneryeti o Burn, recubren el escaparate de la tienda Locutorio Nightmarket. Allí, Alejandro Barbosa explica como cada vez que hay una bebida nueva muchos chicos van a comprarla, "para ver a qué sabe". Aunque en su mayoría vende a mayores de edad que necesitan un chute de energía antes o después de trabajar, ha visto a muchos chicos que tienen "dependencia". "Les altera, hace que su corazón vaya a mil", dice.

Ismael Panizo, Laia García, Daria Martviiets y África Guibert disfrutando de la tarde en el Campo San Francisco, en Oviedo. / N. B.

Graciela Burés, propietaria de la marca Caramelo, con varias tiendas repartidas por Oviedo, recalca que está "totalmente de acuerdo con la medida". Pero avisa: "si no lo vendo yo, pero lo vende el de al lado, no vale para nada, así que va a ser complicado". Burés ha visto a personas muy enganchadas, tanto que "incluso vienen con la mano temblando", aunque reconoce aliviada que "son los menos". Y apunta que "cada vez hay más gente concienciada. Se sigue vendiendo mucho, pero empiezas a oír conversaciones frenándose entre ellos".

En relación a esto, Burés ha decidido solo vender las latas más clásicas, evitando todas las nuevas variedades que sacan las compañías cada año. Esta tendencia de las marcas a ofrecer nuevos productos a menudo la comenta Romina López, de Chuchelandia, que menciona que "ahora todas sacan latas con colores llamativos y con sabor a fruta, que apelan a un público más joven". En su local tienen, además, máquinas expendedoras y, ante la necesidad de colocar un sistema de reconocimiento de edad, prefieren retirar las bebidas energéticas de su circulación.

Andrés Martín, paseando con su hijo. / N. B.

Coleccionistas y en grupo

El perfil del consumidor joven suele ser siempre el mismo, según cuentan estos vendedores. Van en grupos de siete u ocho chavales, en busca del nuevo sabor o la nueva lata patrocinada por su personalidad favorita. Muchos llegan movidos por tendencias que ven en redes sociales como "Tiktok", donde se promocionan mucho este tipo de bebidas.

Cada integrante del grupo suele comprar una variedad distinta en su particular "tour" por la tienda. Son mayoritariamente chicos y nunca van acompañados de mayores. Además, es común que adquieran estos productos al salir del colegio, en los recreos cuando son autorizados a dejar el recinto o como complemento a actividades deportivas.

La norma estará operativa para 2026, y tendrá sanciones de hasta 100.000 euros, equiparables en sus primeros dos tramos a las aplicadas a infracciones relacionadas con alcohol y tabaco.

Jóvenes a favor

Algunos jóvenes como Ismael Panizo, Laia García, Daria Matviiets y África Guibert no necesitan todas las campañas de concienciación y sensibilización que prevé el Principado. Tienen entre 16 y 17 años, y están muy a favor del proyecto. "Vemos a mucha gente al frente del colegio con bebidas energéticas que sacan de una máquina expendedora", cuentan. Ellos entienden el consumo esporádico de las mismas en época de exámenes, cuando la presión y la ansiedad hacen mella, pero las preocupa la normalidad que han cogido este tipo de refrescos: "Ver a niños de doce o trece años bebiendo una lata de Monster en el parque no me parece normal".

Lo mismo piensa Andrés Martín, que añade que "ya podrán tomar decisiones más conscientes cuando sean mayores de dieciséis años. Es como tomarse cinco o seis cafés al día, y para un chaval de esa edad es demasiado".