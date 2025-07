IU rechaza la instalación de Costco en Siero: "No es un proyecto estratégico para Asturias"

Izquierda Unida, Comisiones Obreras y la Unión de Comerciantes han rechazado esta mañana la intención de la multinacional Costco de instalarse en el polígono de Bobes (Siero) como proyecto de “interés estratégico”, a la vez que han reclamado rigor y transparencia en la elaboración del informe socioeconómico previsto para evaluar el proyecto.

La secretaria de Organización de IU Asturias, María José Miranda, ha asegurado que la compañía americana “no cumple los requisitos” marcados por la ley de proyectos estratégicos y ha advertido que su partido, como parte del Gobierno del Principado, velará porque los informes emitidos por la Agencia Sekuens estén “muy bien fundamentados y sean muy rigurosos”.

Exigirá, además, que se tenga en cuenta la opinión de los agentes sociales y de los comerciantes, porque “son los que realmente saben cuál la situación del sector y cuál puede ser el alcance socioeconómico que la implantación de una empresa de esas características puede tener para la comunidad autónoma”.

Izquierda Unida se desmarca así de sus socios de Gobierno: “Nosotros partimos de la premisa de que no lo es. La otra fuerza política, el Partido Socialista, parte de la premisa de que sí es un proyecto estratégico”. “Veremos quién tiene razón”, ha concluido Miranda.

Reunión entre los distintos organismos para tratar la llegada de Costco a Asturias. / A. G.-O.

Carmen Moreno, gerente de la Unión de Comerciantes, ha sido muy dura con las pretensiones del Gobierno de Barbón: “No se puede hacer una ley para saltarse otra, y eso es lo que se está intentando con Costco”. “La ley de proyectos estratégicos pretende saltarse la normativa todavía vigente y el proceso de las directrices sectoriales de equipamiento comercial. Las inversiones de hipermercados en Asturias tienen claramente delimitadas dónde se puede poner y dónde no, y no se pueden poner en un polígono industrial”, ha advertido Moreno.

La gerente de los comerciantes ha recordado que para declarar un proyecto de “interés estratégico” este debe cumplir, al menos, dos de los cuatro requisitos establecidos por la ley. Sin embargo, “Costco no cumple ninguno”.

No cumple los requisitos de la ley

“No es una inversión industrial ni de servicios avanzados, es un proyecto de hipermercado de los años ochenta del siglo pasado. No es una actividad novedosa ni aporta valora añadido al comercio minorista”, ha señalado. Y ha continuado: “la sostenibilidad ambiental que exige la ley tiene que ser sobre el conjunto del territorio asturiano. Reciclar no equivale a sostenibilidad medioambiental”.

Además, la de Costco “no es una actividad que incida en la capacitación del capital humano, no viene a sustituir a sectores en declive y no tiene ninguna relación con inversiones que mejoren zonas en proceso de transición”.

Por su parte, secretario general de CC OO Asturias, José Manuel Zapico, ha incidido que a partir de esta unión intentarán aunar esfuerzos para que la región no pierda su fortaleza principal, que no es otra que “el desarrollo del territorio, la actividad económica y la cohesión social se establezcan desde el diálogo social”. “Hacer un llamamiento al PSOE para que no ceda a los chantajes ni de una multinacional ni de intereses localistas que puedan alterar ese rumbo cohesionado”, ha pedido.

Zapico ha insistido en que ya existen directrices comerciales que establecen dónde se puede instalar una actividad comercial y dónde no. Y ha recordado que Asturias ya está registrando “cierres de negocio y el auge del comercio electrónico”. Por tanto, “introducir un nuevo depredador no lo vamos a consentir”.