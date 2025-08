Los empresarios descalifican la ley de Vivienda de Asturias: "Solo impone sanciones y restricciones"

La Federación Asturiana de Empresarios (FADE) criticó ayer el anteproyecto de ley de Vivienda elaborado por el Gobierno regional. "El texto sólo impone sanciones y restricciones, pero no contiene ni una sola medida para que las viviendas protegidas se puedan hacer", subrayó María Calvo, presidenta de la FADE. Desde la oposición, el Partido Popular tildó la norma de "ideológica, sectaria e intervencionista".

La Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos presentó el miércoles el anteproyecto de Ley de Vivienda. La futura norma impedirá la venta de las viviendas protegidas de carácter público, mientras que preservará de por vida la protección de las privadas, sin que puedan pasar al mercado libre. "La vivienda no puede ser una mercancía más", fue la idea de fondo esgrimida por Ovidio Zapico, de IU-Convocatoria, titular del citado Departamento.

Un enfoque que no gusta a los empresarios

El enfoque de la ley disgusta a los empresarios. "No incluye ni actualización del precio del módulo para hacer frente a la subida de costes, ni ninguna medida de agilidad administrativa para facilitar su construcción", indicó María Calvo, quien añadió: "Hay que tener en cuenta que estas viviendas a día de hoy tampoco tienen ningún tipo de ayuda, ni para el promotor ni para el comprador".

La valoración del principal partido de la oposición también es negativa: "Examinaremos el texto, artículo por artículo, de la Ley de Vivienda para saber las semejanzas y las diferencias con la Ley de Vivienda estatal, una ley que el Partido Popular pretende derogar porque ha agudizado aún más la crisis y el desequilibrio entre oferta y demanda", señaló la diputada autonómica del PP Susana Fernández.

Régimen sancionador

El texto tendrá, según la Consejería promotora, un régimen sancionador "claro, proporcionado y garantista", con sanciones que podrán llegar a 60.000 euros. Desde las filas socialistas, la norma se ve con buenos ojos. "Se trata de una ley ambiciosa que blinda la vivienda pública para garantizar que no se convierte en un objeto de especulación", enfatizó Constantino (Tino) Vaquero, secretario de Vivienda y Agenda Urbana de la FSA-PSOE.

Carolina López, presidenta de Vox en Asturias y portavoz en la Junta, se manifestó "preocupada" por el hecho de que "el socio comunista de Adrián Barbón tenga como objetivo limitar de manera flagrante la propiedad privada, la protección del propietario". Es "intervencionismo puro y duro, marca comunista", aseveró López.

Para Adrián Pumares, secretario general y portavoz parlamentario de Foro, es positivo el hecho de que "una vivienda no pierda la protección, porque eso permite contar con un parque público y no descapitalizarlo". Sin embargo, "no vemos adecuado que las viviendas del Principado sólo sean para el mercado del alquiler". Pumares sostiene "lo que tiene que tener claro IU es que sin colaboración público-privada, y fiándolo todo a la intervención pública, va a ser totalmente imposible contar con un parque público de vivienda adecuado y hacer frente al grave problema de acceso a la vivienda".

Covadonga Tomé, diputada del Grupo Mixto, adelantó que la Consejería de Ordenación de Territorio, Urbanismo, Vivienda y Derechos Ciudadanos "podrá contar con nosotras para todas esas medidas que entendemos progresistas y absolutamente necesarias". Tomé añadió que "trabajaremos en aportaciones para mejorar aún más".