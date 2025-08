Gijón escancia su historia sidrera en la Feria de Muestras

Junto a una gigantesca botella de sidra hinchable y ante una puerta enmarcada con el lema "La ciudad que empezó a escanciar te da la bienvenida", Emilio Rubio y Alejandra Vanegas, de La Montera Picona, levantaron el brazo para echar un par de culinos con los que bendecir la presentación del pabellón del Ayuntamiento de Gijón en la Feria Internacional de Muestras. Un pabellón dedicado, como otros varios en esta edición, a la sidra y su cultura tras su reconocimiento como Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco.

Pero en su propuesta ferial, el ayuntamiento gijonés no solo rinde homenaje a la sidra. También reivindica el protagonismo de Gijón en el planeta sidrero asturiano "y no solo porque Gijón sea la ciudad donde más sidra se produce y se consume. También por su tradición industrial vinculada a la sidra. Quien visite la exposición va a sorprenderse y descubrir detalles que quizás no sepa, como que la botella que hoy se conoce, con su forma y color, se hizo en Gijón", reivindicó la Vicealcaldesa de la ciudad, la popular Ángela Pumariega, quien en su condición de concejala de Turismo hizo un alegato en favor de la sidra como elemento a reivindicar dentro de ese "lo nuestro" con que Gijón busca diferenciarse de otros destinos turísticos.

Esa "botella de Xixón" o botella de "molde de hierro" que salía de la fábrica de vidrio La Industria en 1880 como adaptación de la "black glass" inglesa tiene una presencia destacada en la exposición comisariada por Eduardo Vázquez Coto. Igual que el nombre del empresario gijonés Tomás Zarracina. Hijo de lagareros fue el primero en sacar al mercado una sidra espumosa elaborado con el método "champagnoise". Era 1857. "Lo hizo antes que los ingleses y se adelantó 15 años a la primera botella de cava elaborada en Cataluña. Su empresa fue una de las pioneras en la industrialización de la sidra en Europa", recordó Vázquez en ese itinerario inaugural en el que participaron munícipes de la Corporación gijonesa, pero también responsables de la Feria con el presidente de la Cámara de Comercio, Félix Baragaño a la cabeza, y representantes del sector sidrero en Gijón.

Consejos para principiantes

La vinculación de Gijón con la sidra da un salto de la industria al arte en uno de los laterales del pabellón ferial con una pequeña pinacoteca donde se pueden ver creaciones de los pintores Nicanor Piñole, Manuel Medina Díaz, Luis Pardo, Mariano Moré y Evaristo Valle donde la sidra es la protagonista. También hay muestras de vasos, xarres, carteles, fotos... muchas de ellas procedentes del Museu del Pueblu d’Asturies.

La propuesta gijonesa se completa con un espacio más lúdico donde los visitantes del stand podrán demostrar sus conocimientos en la asignatura de cultura de chigre, hacerse fotos o echar un culín, con gafas y sin botella ni vaso ni sidra para no manchar, en un llagar virtual. Y para los novatos el cartel más informativo de todos: "Beber sidra, para principiantes" con los cuatro principios básicos para que nadie detecte a un foriatu en una sidrería.