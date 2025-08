"Nueva reverberación de un poemario de Xuan Bello": Pedro de Silva comenta un libro del escritor asturiano fallecido

De todos los géneros de la literatura, entre los que se encuentra desde luego la crítica de libros, el de las presentaciones públicas es el menos apreciado. Sin embargo, el presentador logra a veces, al reflexionar sobre la lectura, el punto de intensidad que le deja acercarse al alma de la obra y de su autor. Confieso sin pudor que me lo propuse en 2017, al presentar en la Semana Negra de Xixón "El llibru nuevu", que Saltadera acababa de editar. Estoy seguro de no haberlo logrado, pero las notas que sigue dan cuenta del intento. Si las desempolvo en la hora del pulvis es exequial es porque al volver a leerlas caigo en las razones de vida, muerte y resurrección que ese poemario me pareció encerraba, como si fuera una premonición. Caigo, pues, en su pertinencia.

Decía entonces del libro –47 poemas sin partes ni divisiones, de temática muy variada– que aparecía todo tirado sobre la mesa, mezclado, al estilo de la casa, para dar trabayu al que quiera recomponer el sentido, por lo cual la tarea previa era demarcarlo, como se hace con cualquier territorio, o una finca: la sebe, los regatos, los lloreos, los finsos, les cuestes, los pandos, cifrando los del poemario en sus interpelaciones. A saber: las que hacía a su propio oficio en las varias poéticas que contiene; a llugares, con su hestoria o sucesu dientro, pero mandando sobre todo como llugares; a la niñez, "un tiempu escuru i nidiu, lluminosu, al mesmo tiempu"; a días precisos, con su atmósfera, en los que sucedió algo (como un "atapecer en Lluanco", magistral escena en tres planos); a los vieyos amigos y a los de siempre, que corretean por los poemas, y de cuando en cuando entablan con el poeta una complicidad; a los vieyos amores, unos cuantos, con todas las circunstancias, de lugar, tiempo y acción, en que viven en el recuerdo, asomando cabeza por encima de la borrina del olvido; a les vieyes recielles, les de verdá, les llingüístiques; a los muertos (el tíu Felipe, el padre del poeta); a Polo, el gaitero que se hizo acordeonista y fotógrafo; a Dante y al Padre Galo; a Dios, "en quien nun creo" (como Unamuno), penúltimo poema; al sanedrín lingüístico, el último; a la nada (sobre todo), pero nada redentora; a la resurrección, con toda una escatología: la propuesta de una vía inédita para alcanzarla y al eterno retorno pasando por la purificación de la nada; y, en todo momento, al tiempo, una masa que parecía ligera al principio, en el primer poema, pero que, a fuerza de removerla, va adquiriendo densidad, unidad, hasta hacerse refugio, y luego salvación: el más allá.

Tras los finsos del poema pasaba a los tensores transversales, siete en total:

–Ente la solombra y el rellume; aquella al final sólo tiene una acepción; éste en tres acepciones: relumbre, destello, reflejo. En un punto se juntan, juegan ("esi rellumu de solombra", dice). Pero aquella manda.

–En busca permanente del sentido de la irrealidad, para no quedar atrapado en la prisión de lo factual, de lo dado. Recursos: el sueño, el mito, la evocación vívida, la ruptura de las coordenadas de tiempo y espacio. El sueño y el ideal como medidas paliativas de la inteligencia práctica, dice.

–Bajo el cielo, o sobre el suelo, de un espacio trágico y fatal, que se deja ver no sólo como medio de expresión, sino como materia de ésta: el asturiano, el bable. Una tragedia en tiempo pasado y un destino que el poeta tal vez presienta no menos trágico pero al que se siente atado. A la vez, puesta sobre el terreno lingüístico dado la plantilla o mapa de lo querido, un bucle, un laberinto, del que hay que echar mano, para salir, del hilo de su mucha verdad, su mucha razón.

–Penetrado a la vez por la sospecha de que salirse, salirse de madre, de la madre (tierra, tiempo, llingua), es el único modo de estar frente a ella, de afrontarla, de amarla con el presupuesto de todo amor: la alteridad. Y de que lo otro es el mero placer de la placenta. Esto enlazaría con el séptimo tensor.

–Con la conciencia siempre de la dimensión ecuménica de la palabra y la escritura; la conciencia del texto, la textura, el tejido, que forman todas las escritas y las pronunciadas, en todo tiempo y todo lugar; en cuya trama, que siempre se está deshilachando, hay que dar las puntadas, y trabaja el poeta.

–Cerniéndolo todo, la angustia; la que yo llamo angustia blanca, la que no tiene ninguna percha donde colgarla, ese sentimiento, o lo que sea, que, él sí, es el que es. Y sin el que, en mi humilde opinión, un poeta no es. Non ye. Poesía acendradamente existencial, por tanto, a veces al borde de la inanición poética: la nada resuelta en silencio.

–Envuelto todo –séptimo y último tensor (o morada)– por un tono enigmático, un cierto (¿cómo decirlo?) color sepia. Hay muchos enigmas, pequeños o grandes, en los sucesos que cuenta, pero no hablo ahora de ellos. Es otra cosa, y le he dado vueltas. Al final me he quedado con una sensación: la de que es un libro escrito como desde el más allá; el más allá, quiero decir, del propio autor que está metido en los poemas, protagonista en muchos de ellos. Está escrito como desde fuera, desde un tiempo respecto del que todo el poemario –incluido el poeta que está dentro de él– es ya pasado, y sólo es presente en cuanto memoria. Está escrito desde un nuevo estado del alma. De ahí vendría también el propio título: es nuevo en cuanto al punto de vista. Supongo que la clave está en un texto final, la nota bene en cursiva que cierra el libro, donde establece jerarquías de tiempos (lo que es pasado, lo que es presente) y de sentimientos (lo que son los amores, lo que es el amor), y a la vez da cuenta de su resistencia a escribir el libro, a volver atrás, aunque sea de visita. Se diría que sólo supera la barrera, y vuelve atrás, cuando ha encontrado la distancia. Una barrera construida, quizás, para dejar atrás el cansancio de la confusión y fusión entre vida y literatura.

Escribir es siempre, sobre todo, acertar en la distancia, terminaba anotando yo entonces. Morir también, añado ahora: prematura y súbita, dejando colgada del aire la última nota, como hace el mirlo.