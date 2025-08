Montañas mágicas: Los Picos de Santa Ana, muy altos

El presente relato es el de una salida al monte en la que se integraron dos grupos. Uno lo formaban residentes veraniegos en Barro y Celorio (Oscar Arias, José Luis Martínez, Jorge Toraño, Armando Suárez Solís, Manolo Frade, Pepito Plaza, José Manuel González Antón y el que firma este texto) y el otro, un grupo procedente de Oviedo, de quienes recuerdo a Francisco Izquierdo, Ramón Llamas, José Pérez López y Luis Argüelles. Pido disculpas por los posibles olvidos. El lugar de cita era Fuente De y la llegada fue puntual por parte y parte. Subimos en el teleférico y hacia las 11 de la mañana nos pusimos a caminar. En La Vueltona tomamos el camino que lleva a Horcados Rojos, pero en seguida lo abandonaríamos para salir hacia la derecha y meternos en la senda que se interna en La Canalona.

La Canalona, con hielo. Se trata de un camino muy montañero, no solo por los accesos que brinda a varios objetivos atractivos sino también porque él mismo ofrece retos. Su famosa Aguja de la Canalona, de considerable altura es todo un reto para los escaladores, con una dificultad media de grado IV pero que puede llegar hasta el VIII en uno de sus tramos . No era por supuesto nuestro reto del día, pero no por ello la propia senda de La Canalona dejó de presentarnos dificultades superiores a las que ofrece normalmente como camino pendiente y costoso de subir que es. La noche anterior había caído una fuerte granizada en la zona y en las zonas umbrías el granizo, convertido en hielo, exigía cuidado en el momento de pisar, pues los resbalones podrían tener su peligro, ya que hay precipicios más que respetables en torno al camino. Por suerte, pudimos eludir el riesgo y llegar sin problema a la horcada que lleva el mismo nombre que la canal y la aguja. Y a unos picos que pueden presumir de estatura, pues con sus más de 2.600 metros de altitud, se encuentran entre los muy altos de los Picos de Europa.

A los Picos de Santa Ana. Desde la Horcada de La Canalona se pueden elegir varios destinos montañeros, todos atractivos. Y, por una vez, no teníamos claro por cuál optaríamos después de que se desechara el de los Tiros Navarro (2.602 metros de altitud), porque la niebla estaba acercándose a esa zona y además Ramón Llamas, que había hecho esa subida, no recordaba aspectos que le parecían fundamentales. Hubo quien propuso subir a la imponente Peña Vieja, que teníamos enfrente y que era un reto muy tentador, pues además de parecer poderosa y elegante resulta también muy atractiva. Pero, para varios miembros del grupo tenía el inconveniente de que esa ascensión no estaba incluída en el Trofeo de Cumbres de ese año y preferían una que lo estuviera porque estaban participando en esa competición. Y como los Picos de Santa Ana sí lo estaban, se optó por ellos. Se trataba, además, del más cercano de los posibles objetivos.

José Luis Martínez, en la cumbre occidental de Los Picos de Santa Ana. / M. F. D.

Desde la collada de Santa Ana (2.503 metros de altitud) a la cumbre oriental de los Picos de Santa Ana (2.596 metros el más cercano) hay una subida corta, pero dura, aunque no difícil, pues las trepadas que presenta no tienen mayor complicación. Haciendo el esfuerzo necesario en poco tiempo nos reunimos todos en la cima. Ramón Llamas, que padecía parkinson, demostró su calidad montañera para llegar hasta arriba, atentamente cuidado por Luis Argüelles y por Oscar Arias, que subieron a su lado.

José Luis, a la más alta. Los Picos de Santa Ana son dos y están muy cercanos. Nosotros habíamos alcanzado la cumbre oriental, que tiene una cima que, sin ser grande, permite acoger a un grupo amplio como era el nuestro. La cumbre occidental, más alta (2.609 metros), es, en cambio tan aguda que malamente acogería a una sola persona en su cima. Pero resultó tentadora para José Luis Martínez, algo que no fue sorprendente para quienes le conocíamos bien. Y decidió coronarla, sin miedo a un paso en V muy intimidador por el vacío que lo rodeaba. Lo salvó sin problemas y subió hacia la cima, cerca de la cual se sentó. Muchos le hicimos fotos. La que yo le hice tendría desde el mes siguiente, terminadas las vacaciones, un lugar de honor en mi despacho de LA NUEVA ESPAÑA. Él también nos tomó fotos desde su emplazamiento. Una de ellas figura entre las que ilustran este texto.

Subiendo la Canalona, próximos ya a su culminación. / M. F. D.

Mucho para ver. Pero había mucho más que ver que a nosotros mismos. Estábamos en un emplazamiento privilegiado, en primer lugar por su considerable altura, pero también por su proximidad hacia algunos objetivos muy llamativos y por su distancia con respecto a otros sin obstáculos visuales por medio. Obviamente, el primer atractivo que reclamaba protagonismo era Peña Vieja, tanto por su altitud, 2.617 metros, que es una de las mayores de los Picos, como como por su prominencia, concepto este último que se refiere a la altura relativa con relación a su entorno próximo. Desde los Picos de Santa Ana, como desde la Collada de la Canalona, Peña Vieja tiene, además, el atractivo de su aspecto tentador. Un camino ascendente trazado en la pedriza que cubre su ancha y pendiente ladera, parece que está llamando al observador para que se acerque y suba por él para alcanzar, ya por entre rocas, la puntiaguda cima. Y, según dicen, el reto, no es difícil.

Pero hay mucho más que ver. Si se gira la mirada hacia la derecha encontramos una gran hondonada, en cuya mitad más alejada se alza una pendiente rocosa en cuyos límites más alejados se alzan grandes formaciones montañosas. Entre ellas, justo enfrente, se eleva el conjunto de picos entre los que el Llambrión, como es habitual en él, parece querer camuflar su condición de segunda cumbre más alta de los Picos de Europa. Más a la derecha asoma el macizo del Cornión, con Peña Santa mostrando su cara meridional. Y, si se sigue girando, aparecerá de inmediato el grupo de Torrecerredo, que alza su cumbre plana, de 2.648 metros de altura no solo por encima de las montañas de su entorno sino por las de todos los Picos de Europa. Muy cerca de los de Santa Ana está la mole de la Torre de los Horcados Rojos, que tapa la visión del pico Tesorero pero, si se sigue grirando la vista, se encontrará la Torre de la Párdida, reconocible por su techo inclinado. Los Tiros Navarro y sus peñas afines impiden, por su parte, ver el Picu Urriellu. Hay que conformarse con saber que está detrás.

Cerca de los Picos de Santa Ana, con Peña Vieja al fondo. Sentados, Miguel Solís y Manolo Frade. De pie, José Manuel González Antón y Jorge Toraño. / M. F. D.

Iniciamos el descenso. Al llegar a la collada de La Canalona activamos la prudencia, al recordar las zonas resbaladizas que habíamos encontrado a la subida. Pero pronto comprobamos que las placas de hielo habían desaparecido. Cuando el sol las encaró las hizo agua.

Tres veteranos

En nuestro grupo habitual teníamos veteranos. Lo eran, sin falta, Oscar y José Luis. En la salida de ese día se habían añadido tres, como novedad. Uno era Ramón Llamas. Natural de Cartagena, llegó a Oviedo en los años 40 como funcionario de Obras Públicas y se quedó para el resto su vida. Se hizo montañero a los 59 años y se apasionó por esa actividad, hasta sumar 1.465 ascensiones. Y durante 22 años se encargó, como vocal de la Federación Asturiana de Montañismo, de la organización del Torneo de Cumbres. Leí estos datos en Google, que reproducía la información de LA NUEVA ESPAÑA en la que se daba cuenta del fallecimiento de Ramón Llamas en Oviedo a los 87 años de edad.

Ramón Llamas, cerca de la cima, acompañado por Luis Argüelles y Oscar Arias. / M. F. D.

A José Pérez López, ingeniero de Minas, lo conocí en Hunosa, donde era Director Comercial. Huérfano de padre y madre de muy pequeño, lo criaron unos tíos. Cuando se casó tuvo una familia numerosa. También fue una vocación montañera tardía. Parecía muy corpulento para enfrentarse a las cuestas pindias, pero alcanzaba siempre el objetivo.

José Pérez López, consultando un mapa. / M. F. D.

Francisco Izquierdo, ovetense, trabajó en Obras Públicas y lo hizo compatible con formar parte de la directiva del Real Oviedo y ser presidente de la Asociación de Amigos de la Ópera de la capital asturiana. Cuando se jubiló probó el montañismo y se apasionó por él. En las salidas al monte lo apuntaba todo y pronto supo mucho. Quiso tanto a la Montaña que la Montaña lo quiso para sí y un día se lo llevó en un accidente.

Paco Izquierdo, tomando notas. Lo enmarcan en la foto, al fondo, el Llambrión, a la izquierda, y Peña Santa. / M. F. D.

Los tres, Ramón, José y Paco vivían el montañismo una oportunidad especial, que no solo era un entretenimiento o un ejercicio físico sino también, y parecía que sobre todo, una fuente de conocimiento. Lo consultaban todo y tomaban nota de lo interesante. Seguro que al llegar a casa lo desarrollaban. No fue casualidad que en varias de las fotos que les hice en esta salida apareciera cada uno de ellos consultando mapas o haciendo algo semejante. Y cuando se les pedía algún dato, lo tenían. Fue un placer contar con su compañía.