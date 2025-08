Álvaro Queipo, presidente del PP de Asturias: "Aspiro a gobernar sin depender de nadie, sería lo mejor para Asturias"

Álvaro Queipo Somoano (Castropol, 1988), presidente del PP de Asturias, sostiene que el rechazo del PSOE asturiano a que Cataluña gestione la recaudación de sus tributos no es sincero y que la FSA terminará respaldando un acuerdo singular con la Generalitat. Da por hecho una próxima victoria electoral del PP en Asturias en 2027 y abre la puerta a una alianza electoral con Foro. Concede a LA NUEVA ESPAÑA en Gijón su primera entrevista tras ser confirmado por su partido como candidato a las elecciones autonómicas de 2027.

-¿Ha de venir Miguel Tellado a ratificarle como candidato para que Barbón deje de decir que usted es un líder interino?

-Dudo de que Barbón deje de usar el insulto ante las críticas políticas. Con él tengo trato desde hace años, esta legislatura y la anterior, y veo una evolución muy negativa, con sinceridad. Me sorprende.

-Explíquese.

-El Barbón del 2019 traía una política más fresca y estaba abierto al diálogo, a hablar y acordar. Nada que ver con el actual. Debería hacer un ejercicio de contención. Yo hago críticas porque es mi labor fiscalizar al gobierno y él debería encajarlas así. Le animo a que abandone la descalificación personal. No aporta nada.

Eso de que hay poderes económicos que no le ven como candidato, ¿de dónde sale?

-Tendrá que explicarlo él. Recuerdo las palabras de Luis Fernández-Vega sobre las consecuencias de la acción del Gobierno en el empresariado asturiano. Si hay algún comentario negativo de los empresarios, Barbón está en el objetivo.

-Ustedes a Barbón lo llaman "el desaparecido", como en la canción de Manu Chao.

-Es fruto de la observación. Cada vez que algo amenaza los servicios públicos de Asturias o se requiere de una respuesta del Ejecutivo, Barbón desaparece. Es matemático. Pasó con la huelga educativa, con la financiación autonómica… Debe de ser algo extendido en el Ejecutivo, porque también ha desaparecido el consejero de Medio Rural ante la sentencia contra la gestora de la IGP Ternera Asturiana. Quizás sea estrategia: "Si hay un problema desapareced". Falta liderazgo y capacidad de resolución.

-Ante el debate sobre la financiación "especial" para Cataluña, ¿siente el PP que ni siquiera el Gobierno agradece el apoyo?

-No actuamos esperando el agradecimiento del Gobierno. El Ejecutivo de Barbón quería ponerse de perfil y fue el PP el que se movilizó para que se debatiese en la Junta. Hemos sido en primer parlamento de España en tomar posición contra la cesión de tributos a Cataluña. Al Gobierno regional le bastaban las explicaciones del consejero de Hacienda diciendo que seríamos beligerantes en el Consejo de Política Fiscal y Financiera.

-¿Y eso no es suficiente?

-Eso es un engaño. El voto de Asturias en ese consejo es irrelevante. Por eso, lo mejor es que el parlamento, donde está la voz de los asturianos, diga que no a ese pacto. El PSOE fue arrastrando los pies. Evidentemente, nosotros habríamos sido más precisos en la condena, pero llegamos a un punto común. El consenso en los grandes temas es bueno para Asturias. En eso el PP nunca va a fallar.

-¿El rechazo del PSOE es de boquilla?

-Lo sabremos cuando esa propuesta se materialice ante el Congreso de los Diputados. Hay dos diputados socialistas que pueden cambiar las cosas con su voto. Es el momento de elegir: Asturias o Sánchez. Tengo poca esperanza.

-¿Por qué?

-Lo vimos con el lobo. Aquí el PSOE decía que estaba de acuerdo con la posición del PP, pero luego sus diputados votaban lo contrario. Si lo que temen es la multa por romper la disciplina de voto, se la pagamos. Son 600 euros por cabeza.

-¿Lo dice en serio?

-Totalmente.

-Usted pide que Asturias se alíe con Andalucía para combatir lo que han llamado "cupo catalán", pero nuestras necesidades en financiación nada tienen que ver con las andaluzas.

-El Gobierno trata de confundir. Una cosa es la declaración de Santiago, vinculada a ese acuerdo sobre el modelo de financiación que firmamos todos, menos Vox, hace años y que dice en qué circunstancias y condiciones se debe negociar una reforma del modelo para que Asturias no se vea perjudicada. Esto es otra cosa: es crear un frente común que frene lo firmado con Cataluña. Es cierto que lo que Andalucía necesita en su financiación es distinto a lo que Asturias defiende. Pero tenemos una batalla compartida: que siga existiendo la caja común; si no, no hay debate.

-¿Barbón no defiende acertadamente los intereses de Asturias?

-Para defender a Asturias no hay que aislarla. Esto no va de falsas heroicidades. Asturias, con toda su nobleza y todo el orgullo de pertenencia, se defiende muy bien buscando aliados frente a los ataques. Por eso animo a Barbón a que deje de lado su sectarismo y el cálculo político pensando en su futuro en el PSOE.

-Parece que PSOE y PP defienden en esencia lo mismo en este asunto, pero discuten matices por cálculo político.

-Yo le puedo decir mi visión: ante un gobierno que pretendía pasar de puntillas sobre el tema para que no se hablase mucho, nosotros hemos buscado un acuerdo primigenio. Es cierto que lo alcanzado me parece excesivamente "light", pero es mejor que nada. El gobierno intenta evitar un pronunciamiento expreso contra lo firmado con Cataluña, porque al final cuando deban elegir entre pelear por Asturias o la comodidad del partido elegirán lo último. Es un error, pero lo pagarán en las urnas.

-¿Aceptaría el PP ceder a las comunidades de la gestión tributaria sin romper el régimen común?

-Pues mire, no. Y tampoco aceptamos negociaciones bilaterales para luego hacer una reunión multilateral. Eso es lo que el PSOE plantea y acepta Barbón. Es un error garrafal. La negociación de cualquier aspecto ha de ser en una mesa con todas las comunidades. Lo que se hable fuera no tiene validez.

-¿El acuerdo alcanzado días atrás permite revalidar el pacto en la Junta sobre la financiación? Usted lo dio por roto…

-No. Voy a explicarme, que el Gobierno también aquí ha hecho demagogia. El pacto, por nuestra parte, está vivo. Lo que dije es que el PSOE lo había incumplido al aceptar la quita de deuda. Por eso dije que lo querían romper o lo daban por roto. ¿Ellos dicen que no? Perfecto, solo lo han incumplido. Porque ahí se explicita que la quita de deuda ha de ser igualitaria y justa con las comunidades que han sido responsables en su gestión, y es lo contrario de lo que aceptó Asturias, premiando a Cataluña. Y mire, no es una posición contra Cataluña, sino sobre la gestión irresponsable de los gobiernos catalanes. Han hecho gastos irresponsables, con cuestiones que no tenían que ver con los servicios públicos de los catalanes, sino para fortalecer posiciones independentistas.

-¿Acabará el PP también salvando la reforma del IRPF del Gobierno? Covadonga Tomé, único apoyo que da mayoría a la izquierda, se está pensando el voto. A ustedes no les convence pero, ¿qué es mejor: una rebaja fiscal, aunque no le guste, o que no haya ninguna?

-Es que no es rebaja, sino maquillaje con subida de impuestos.

-En los tramos altos, para compensar la bajada en los inferiores…

-Mire, nosotros ya dijimos se necesitaba una reforma porque Asturias era donde más pagaban las rentas bajas. El gobierno lo negaba y acabó dándonos la razón. Nuestra propuesta es una rebaja de impuestos, pero no es indiscriminada. Yo no vengo a rebajar tributos a las rentas altas. La planteo en los tres primeros tramos del IRPF, para las bajas y las medias. Pero aprobar una bajada por un lado y una subida por otro es un engaño. Barbón busca permanente la división, y ahora quiere aparentar un enfrentamiento de clases por una cuestión fiscal.

-¿Cuál es el precio de su apoyo?

-Muy fácil: que no haya una subida de tipos a ningún tramo.

-Pero en ese caso la rebaja de los tramos bajos beneficia también a las rentas altas.

-Las rentas altas seguirán pagando un porcentaje altísimo, mayor que el de las bajas. Se mantiene la progresividad del impuesto. Y eso también ocurrirá si gobierna el PP: Pero todos los expertos señalan que el actual modelo va en un sentido erróneo. Asturias necesita aligerar carga fiscal, no maquillajes. Y este parece ideado por IU.

-Si el PP rechaza y Tomé negocia, quizás el resultado final sea una subida mayor a las rentas altas…

-Que el gobierno decida. Tiene otra opción: no subir ningún impuesto. Si lo hace tendrá un amplio consenso.

-¿Cómo cuadra bajar tributos y mantener servicios que ya nos cuestan mucho?

-Veo lo que hacen otras comunidades gobernadas por el PP. En Castilla y León se bajan impuestos y tienen la mejor educación de España; en Andalucía ya van por la sexta rebaja fiscal y han mejorado recaudación. Galicia tiene una fiscalidad mas competitiva; y Cantabria. No es disparatado lo que pedimos. No sostengo que Asturias tenga la fiscalidad de Madrid, pero sí igualarnos a los territorios vecinos. Soy de Castropol, sé lo que pasa en la frontera con Galicia. Hay empresarios y trabajadores que se van al otro lado de la ría porque tienen mejores condiciones fiscales. Proponemos una reforma en cinco tributos para reactivar la economía asturiana y que afectan a quienes compran una vivienda, en especial los jóvenes, a las mujeres que sufren maltrato, a las familias numerosas o monoparentales…

-Dice que si gobierna adelgazará la administración, pero en la Junta el PP reclama más recursos y personal en Servicios Sociales, Sanidad, Educación…

-Tenemos una red de entes que orbita en torno a la administración regional (y excluyo al ERA y al SESPA) que cuesta más de 600 millones de euros al año. Ahí se puede hacer contención de gasto.

-Barbón destaca el descenso del paro y dice que hay un mantra de pesimismo sobre la situación de Asturias.

-Mi análisis económico es el de las cifras. Asturias es la comunidad con tasa de actividad más baja, con uno de cada tres jóvenes parados; es el territorio que menos crece en PIB. Es evidente que no estamos entre las comunidades más prósperas o con mejor futuro. Toda nuestra labor es para evitar que esto se degrade más. Cuando lleguemos al gobierno, espero que en poco más de año y medio, vamos a tener que hacer muchas cosas, y quiero encontrarme una Asturias preparada para esas reformas.

-Francia ha anunciado recortes. ¿Acabará aplicándolos un gobierno de Feijóo en España?

-Temo lo que pueda ocurrir. La deuda está desbocada y el Gobierno ha dejado de gobernar hace mucho. Me preocupa lo que tengamos que afrontar como país. Y sí, Alberto Núñez Feijóo tendrá una labor ingente y compleja para recuperar la normalidad, contener la deuda y garantizar la evolución económica. Pero también la normalidad institucional que estamos perdiendo. Es terrible que nos acostumbremos a varios escándalos a la semana.

-¿La ciudadanía percibe que la corrupción es un mal de todos? Ya ve, ahora asoman posibles irregularidades sobre Cristóbal Montoro.

-Todos hemos tenido casos de corrupción y todos me parecen despreciables. Quien la hace, que la pague, sea del PP, del PSOE o de Vox. Pero la mayoría de quienes estamos en política lo hacemos por vocación de servicio público. Yo no tengo a ningún corrupto a mi alrededor. Me gustaría que se recuperase la fe en la política; nos vendría bien como país.

-Se ve ganador en 2027. ¿Y presidente? Son cuestiones distintas…

-Me veo presidente y estoy mentalmente preparado.

-¿Cuál de los dos objetivos se marca como medida del éxito?

-Mi medida del éxito estará en 2031. Si después de cuatro años de gobierno del PP en Asturias la comunidad está mejor que cuando la encontré, si hemos podido realizar las reformas necesarias, si hemos mejorado el ambiente económico empresarial, si hemos dinamitado la región y estamos recaudando más para mantener nuestros servicios públicos, si tenemos peso en la nación.... Esa será mi medida del éxito.

-¿Es clave un acuerdo de coalición con Foro en Asturias?

-Es evidente que cuanta menos dispersión de voto, mejor; una reunificación del centro derecha sería positiva. Ahora, si bajamos al detalle de si va a haber una alianza de algún tipo con Foro... no estoy en condiciones de decir nada; ni siquiera eso se está negociando.

-¿Y en Gijón?

-Lo que sea, habrá que sentarse y hablarlo; en todo caso, a nivel municipal o autonómico, la dispersión de voto siempre perjudica. En Gijón hay un gobierno de coalición que funciona muy bien; las relaciones entre el PP y Foro son muy buenas. Respetamos muchísimo a la alcaldesa y yo le tengo gran aprecio personal; la relación entre Ángela Pumariega y Carmen Morillón es excepcional. De momento, lo importante es gestionar y hacerlo bien para los vecinos.

-Si el PP para gobernar en Asturias necesita aliarse con Vox, ¿la experiencia de lo sucedido en los acuerdos fuera de Asturias o aquí, en Tineo, pesa?

-Efectivamente. Vox ha roto de forma unilateral un gobierno local. No parece que sea este el mejor momento para hablar de alianzas con ellos de ningún tipo. Por la evolución de las encuestas y la percepción que tenemos, estoy totalmente convencido de que podremos gobernar en solitario en 2027. Aspiro a llegar a ese diputado 23 para no depender de nadie. Francamente, sería lo mejor para desarrollar una agenda reformista liberal de verdad que haga que Asturias cambie totalmente su orientación y futuro.

-¿El respaldo del PP a la reivindicación del profesorado condiciona el apoyo al próximo presupuesto?

-Un acuerdo que implica un gasto de más de 40 millones de euros no puede condicionar la aprobación de un presupuesto de más de 6.000 millones.

-Dígaselo al Gobierno...

-Hice mi labor como oposición. Y es evidente que la gestión educativa ha sido un absoluto desastre. Tanto es así que ha dimitido una consejera. ¡No pensarán que lo han hecho bien! Finalmente la cosa se encauzó y se cumplieron algunas reivindicaciones del sector, lo que me parece bien. Pero eso no es suficiente para que el PP apruebe un presupuesto.

-¿Debe la Universidad ceder en sus planes para agilizar la unificación de sedes judiciales en Oviedo?

-Aquí ha habido abandono y falta de liderazgo del Principado. Eso genera un problema entre los afectados, sembrando el caos. Por eso vemos declaraciones de las partes, que reclaman lo que necesitan, y el Principado deja que discutan sin hacer nada. A mí, el planteamiento que hacen tanto el Alcalde de Oviedo, Alfredo Canteli, como el presidente del TSJA, Jesús Chamorro, me parece razonable: ocupar el edificio de Minas para que la Justicia no espere más por unas instalaciones adecuadas. Yo lo apoyo. Sería buena idea. Ahora bien, para eso, el Principado debe negociar con las partes, con la Universidad de Oviedo, y proponerles una solución a ellos también. Pero si nadie hace esa labor, nos encontramos como estamos.

-El rector dice que el Ayuntamiento de Oviedo opina sobre un edificio que no es de su propiedad.

-Alfredo Canteli y el Ayuntamiento de Oviedo tienen todo el derecho del mundo a hacer los planteamientos que vean oportunos, porque lo que están es tratando de buscar una solución. Sí, la Universidad tiene su autonomía, y los edificios le pertenecen, pero la institución bebe de los presupuestos generales del Principado. Volvemos a lo mismo: quien tiene la batuta y la capacidad para resolver esto es el Principado, que no lo está haciendo. Si el Gobierno regional entra a negociar u mediar entre las partes, con voluntad de encontrar una solución, creo que se podría conseguir.

-Si usted fuese Presidente ahora, ¿qué haría?

-Plantearía una solución a la Universidad para que el edificio de Minas acoja espacio judicial.

-¿Con carácter temporal o definitivo?

-Puede ser algo definitivo en Ciencias, si le encaja mejor a la Universidad, o una solución en Minas, pero yo mediaría.

-Complete la frase: El gobierno de Asturias es…

-…inercial. Tuvimos gobiernos del PSOE con los que no he estado de acuerdo, pero que a veces han hecho cosas bien. Barbón, desde 2019, ha bebido de proyectos ya lanzados y no hemos visto nada nuevo en seis años. Dudo que lo vayamos a ver ya. Este es un gobierno inercial, cada vez más lento y más flojo hasta la pausa definitiva. A este ritmo, en dos años la parálisis está asegurada.