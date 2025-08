Barbón sobre la financiación autonómica: "No nos vale la propuesta de financiación de Cataluña, pero tampoco nos vale la de Andalucía"

El presidente de Asturias, Adrián Barbón, volvió este lunes a mostrar su rechazo tajante a la financiación “singular” catalana, pero también a crear alianzas con Andalucía. “No nos vale la propuesta de financiación de Cataluña, pero tampoco nos vale la de Andalucía”, ha manifestado. Ha remarcado, además, la necesidad de convocar el Consejo de Política Fiscal y Financiera porque “no estamos entendiendo cómo va esto de la cesión, cómo lo plantean hacer. Si es una ley, una modificación…”.

Para el socialista, la región tiene “una posición definida en materia de financiación” y es la que se plasma en el acuerdo parlamentario acordado en 2020, que fue ratificado recientemente, y esa ‘Declaración de Santiago’ que firmaron con ocho comunidades.

“Frente a nosotros habrá otras propuestas en materia de financiación que no benefician a Asturias, que no benefician a las comunidades que firmamos la ‘Declaración de Santiago’ y, por tanto, es antinatural y sería contradictorio que firmáramos esa alianza” con Andalucía, ha asegurado.

Por ello, “nos sorprende que aquellos que han votado la proposición de ley en la Junta, que lo que hace es ratificar que está plenamente en vigor el modelo de financiación que defiende Asturias desde el año 2020 y la ‘Declaración de Santiago’ del 2021, nos digan que tenemos que llegar a una posición común con Andalucía. Cuando Andalucía defiende en materia de financiación autonómica algo completamente diferente de lo que plantea Asturias”, ha dicho.

La propuesta de Andalucía, perjudicial para Asturias

Barbón ha insistido en que Andalucía tiene su propia propuesta en materia de financiación, acordada en el 2018, y sus acuerdos fiscales con comunidades como Valencia, Murcia o Baleares. Estos consistirían, por ejemplo, en defender que la financiación autonómica se haga “sobre todo, y por encima de todo, teniendo en cuenta el número de habitantes sin más”.

En cambio, Asturias pide ir más allá. “No cuesta lo mismo prestar asistencia sanitaria a una comunidad que tiene una población envejecida como es Asturias, que a una en la que hay mucha población joven. Hay que tener en cuenta el envejecimiento y el sobreenvejecimiento. Igual que no cuesta lo mismo prestar, por ejemplo, asistencia educativa o en comunidades autónomas como la nuestra, con una población dispersa y en el que además la orografía no ayuda”, ha insistido el Presidente.

Por eso, “nos parece absolutamente sorprendente que el líder de la derecha en Asturias salga con que tenemos que aliarnos con Andalucía, que defiende un modelo que en nada beneficia a Asturias y que iría en contra de la Declaración de Santiago”.

Un debate territorial, no ideológico

De hecho, ha remarcado Barbón, “el Gobierno de Andalucía anunció que iba a presentar nuestra proposición no de ley al parlamento y ayer supimos que la van a modificar. Por un sencillo motivo, que si llevan nuestra PNL estaría diciendo que defienden la ‘Declaración de Santiago’, algo que va en contra de la financiación de Andalucía defiende”.

Una ‘Declaración de Santiago’ que está abierta a todo aquel que quiera sumarse porque “no tiene nada que ver con lo ideológico, esto es un debate territorial”. “Lo que defiendo son los intereses de Asturias. Y me da igual a quién tenga que decirle que no estoy de acuerdo, porque lo que para mí prima es la defensa de una financiación justa”, ha asegurado Barbón.