Joaquín Achúcarro: "Asturias también es mi patria querida"

La Fundación Municipal de Cultura de Oviedo incorpora un nuevo festival de piano a su programación. Se inaugurará el próximo 22 de septiembre y llevará el nombre de Joaquín Achúcarro. El maestro estará hoy, 5 de agosto, en Navia, inaugurando el Festival Horacio Icasto en el Cine Fantasio, un lugar muy querido para él, en el que el pasado mes de noviembre celebró su 92 aniversario con un recital. Ambos certámenes, el de Navia y el de Oviedo, más adelante, cuentan con la colaboración de la Fundación Reny-Picot.

Joaquín Achúcarro (Bilbao, 1932) no perdona el estudio ni los días festivos. El pasado domingo, le dedicó un par de horas por la mañana, en el auditorio del Palacio Euskalduna, en Bilbao, donde reside, y luego atendió a LA NUEVA ESPAÑA. "No sabe el gusto que me da que sea Oviedo la ciudad que quiera hacer un festival con mi nombre. Oviedo fue uno de los primerísimos sitios que me contrató, cuando era un guaje. Ese es el primer recuerdo que tengo de Oviedo, de cuando yo estaba empezando, con la orquesta de cámara de Asturias, en 1953 o 54, dirigida por Ángel Muñiz Toca. En aquel entonces todos eran héroes, por lo difícil que era hacer música, pero había unas ganas, una afición…", rememora de aquel Concierto en re menor de Mozart que interpretó en Oviedo.

"Me gusta volver a Asturias", asegura un día antes de su regreso, hoy, a Navia: "Joselito, Manolete y Paquirri habían matado muchos toros y ya sabe lo que les pasó; el piano no tiene cuernos, pero hacer un recital de una hora con la concentración que requiere es muy difícil". Hoy interpretará "obras pequeñas de grandísimos compositores, yo los llamo los queridísimos amigos de mi largo viaje: tengo relaciones desde hace más de 80 años con Bach, Chopin…". "En Navia noto el calor de la gente: Asturias también es mi patria querida", resume.

En el ciclo pianístico en su honor que se inaugurará en Oviedo en septiembre tocarán dos de sus discípulos, Alessio Bax y Lucille Chung. "A Alessio lo conocí cuando tenía 10 años, es colosal, como lo es también su mujer y hacen dúos maravillosamente", destaca.

El maestro impartirá una "masterclass" en la jornada inaugural del Festival, actividad docente de la que no se siente nada ajeno: "En los 30 años en la cátedra en la Universidad Metodista de Dallas he tenido más de un centenar de alumnos y todos ellos están viviendo del piano. Ha sido estupendo, en mi vida y en la de ellos, porque noto muchísimo cariño por su parte", cuenta.

Las dos facetas le han permitido vivir del piano y eso es algo que le permite sentirse afortunado. "Cuando el pan que uno come sale de lo uno le gusta hacer no hay otra cosa que hacer que dar las gracias por ello". Su carrera empezó con 13 años, después de un concierto con la orquesta de Bilbao, ese día decidió convertirse en profesional y nunca se arrepintió.

Festival Horacio Icasto

Achúcarro abrirá hoy, a las 20.00 horas, el Festival Horacio Icasto de Navia. Luego le tocará el turno a Fernando Egozcue, Thomas Potiron y Cristina de Vega, el viernes 8 de agosto a la misma hora y también en el Cine Fantasio. Egozcue y Potiron son habituales del ciclo . "Egozcue, guitarrista argentino, vino cuando todavía vivía Horacio y participó en un concierto precioso, para mi de los más bonitos, que estuvo dedicado a Piazzolla. Es el gran poeta de la guitarra, el grandísimo intérprete de la guitarra y el grandísimo compositor. Tiene composiciones de una grandísima belleza, pero también es un auténtico prodigio tocando la guitarra", señala el vicepresidente de la Fundación Reny Picot, Juan Rodríguez Coloma, convencido de que, aunque tienen carácteres diferentes, tiene muchas similitudes con Horacio Icasto. "Son dos argentinos discretos, que no presumen de nada y que han consagrado su vida a la música", añade.

Del violinista Thomas Potiron también destaca Coloma su talento: "Es un grandísimo virtuoso del violín y además un hombre cercano, que ha tocado en numerosas ocasiones con Ara Malikian, otro de los grandes amigos de Navia". El broche de oro del festival llegará el lunes 11 de agosto, también a las 20.00 horas, de la mano del director Ramón Torrelledó, al frente de la Orquesta Festival Horacio Icasto, "una pequeña orquesta de cámara con músicos que viven entre Oviedo y Gijón y con invitados". El vicepresidente de la Fundación Reny Picot promete que el concierto será, "como todos los que organiza Torrelledó, una auténtica fiesta".