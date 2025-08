De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos

Las carabelas portuguesas y otras especies de medusas con picaduras dolorosas están tomando la costa asturiana. La primera gran invasión de la temporada obligó este fin de semana a hondear la bandera roja en diversos arenales de Llanes, Gijón y Carreño. Hay, al menos, catorce concejos afectados. Además de los tres mencionados, se han avistado ejemplares en Castropol, Tapia de Casariego, El Franco, Valdés, Cudillero, Soto del Barco, Castrillón, Gozón, Villaviciosa, Ribadesella y Ribadedeva.

Ante esta situación, desde el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias (SEPA) recuerdan a los bañistas que es importante no subestimar la situación. "Si observan la presencia de medusas o sufren alguna reacción adversa o picadura deben avisar al servicio de salvamento de la playa o, en su defecto, llamar al 112", recomiendan los expertos. Y añaden: "Hay que evitar el contacto, no bañarse y, si se está en el agua, salir de forma calmada". Asimismo, piden "mantener siempre precaución a la hora del baño". Si bien en el día de ayer no se registró ninguna bandera roja, según la información del Servicio de Emergencias, sí que fueron muchas las playas que durante todo el día hondearon la bandera amarilla.

Entre los bañistas, las reacciones que provoca la aparición de las medusas y carabelas son variadas. Miedo, respeto, asco o risa. Pero en lo que todos están de acuerdo es que han llegado para quedarse en pleno agosto. Ya van varios años que la costa gijonesa es lugar de vacaciones para las carabelas portuguesas. "¿Por qué no se quedan en Portugal?", preguntaba ayer en tono irónico Encarnación García a su amiga Ana Tuya. "El calor", respondía esta. "Estos días están recogiendo muchas por la orilla, cada poco tiempo pasa la moto de agua con una red mirando a ver si hay alguna", incidía desde la Escalerona. Y apuntaba los pasos a seguir si sufre alguna ataque de medusas: "Sé que tenemos que ir a la escalera 12 o avisar a algún socorrista que esté cerca".

En la jornada de ayer la bandera amarilla ondeó en la playa de San Lorenzo junto a la blanca con dos medusas en el centro que indica la presencia de estos animales venenosos. "Con el cambio climático, el agua cada año está más caliente y me parece que esto va ir a más", apuntaba Xico Xabel mientras jugaba con su nieto en la orilla. "Procuro guiarme con las banderas. Hoy está la amarilla, pero tiene debajo la de medusas. Estamos pendientes cuando nos metemos al agua, sobre todo por el guaje. Poco más se puede hacer aparte de seguir las instrucciones", mencionaba con cierta resignación el bañista.

José Manuel Álvarez, nadador habitual en la bahía de San Lorenzo, señalaba que "hoy no he visto ninguna, pero ya me he enterado que han vuelto. Esto es el cambio climático. Con el agua a 22 grados normal que aparezcan". "Me baño siempre que puedo sin problemas, pero ahora tendré más cuidado", reconocía. Las medidas de prevención las tiene claras: "estar más atento".

"Las medusas se crían en aguas tranquilas y cuando hace viento se desplazan. Aquí entra el nordeste, recogiéndolas y metiéndolas para la costa", explicaba Evaristo Fernández. A lo que Esther Fernández añadía, "y que el agua está más caliente". Para estos bañistas, la proliferación de medusas y carabelas no es solo "cosa de estos años". "Yo he sido pescador submarino y las he tenido cerca muchas veces. Siempre hubo medusas en el Cantábrico, lo bueno es que se ven bien, aunque hay que ir con ojo", remarcaba Fernández.

Otro municipio muy afectado por la presencia de carabelas portuguesas fue Llanes. La aparición de numerosos ejemplares obligó a cerrar al baño durante unas horas este fin de semana siete playas del concejo. Los arenales afectados fueron los de Toranda y Torimbia, en Niembru; Barru; Borizu, en Celoriu; Ballota, entre Andrín y Cue, y Poo (Po).

En Castrillón, este fin de semana no se reportaron casos de carabelas. "En lo que llevamos de verano solo aparecieron seis; y nada grave, alguna picadura", explicaba Ignacio Floréz, coordinador de Socorrismo del concejo. En comparación con otros años, incidía, se puede decir que "no tenemos medusas. Donde más hubo fue en Salinas". En Gozón, este domingo salieron tres en la orilla de la playa de Luanco, aunque "lo que más abundan son tentáculos", no ejemplares completos, apuntaban el coordinador de Deportes, Roberto Martín.