Vanessa Gutiérrez, consejera de Cultura, Política Llingüística y Deporte: "El reconocimientu de la Unesco significa tanto como reconocer la identidá asturiana"

LA NUEVA ESPAÑA prosigue hoy, en conversación con la consejera de Cultura, Vanessa Gutiérrez, una serie de informaciones relacionadas con la sidra con motivo del comienzo de la colección de cinco libros dedicados a la bebida tradicional asturiana que el periódico distribuirá entre sus lectores cada fin de semana a partir del domingo 10 de agosto. La primera entrega, "El caldo de cultivo", trata sobre el proceso de elaboración de este producto, que este año ha sido designado Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad por la Unesco. Cada libro se podrá adquirir con el diario a un precio de 6,95 euros.

La consejera de Cultura del Principado de Asturias, Vanessa Gutiérrez, es una firme defensora de ese patrimonio que ha reconocido la Unesco alrededor de la sidra y que ella llama a seguir cuidando y protegiendo, en especial el menos tangible, como pueden ser los saberes tradicionales o la propia lengua asturiana a través de la que se expresa la cultura de la sidra.

-A finales de 2024 la Unesco concedía el título de Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad a la cultura de la sidra asturiana. ¿Qué se puede y qué quiere construir el Principado a partir de este reconocimiento?

-El porvenir. El reconocimientu de la cultura sidrera asturiana como Patrimoniu Inmaterial de la Humanidá ye un reconocimientu a los valores que ficieron posible la salvaguarda d’una parte mui importante de la nuestra identidá como asturianos y asturianes como ye l’amplia y rica cultura qu’arrodia’l mundu de la sidra na nuestra tierra. Dende la plantación de los mazanales, que pasa pel curiáu llenu de dedicación y sacrificiu de la tierra, de los árboles y del frutu que fai posible esta emblemática bebida, al llabor non menos esixente de producción de la mesma y la comercialización posterior. Que reconoz la singularidá de la nuestra tradición gastronómica y hostelera, tan estrechamente vinculada a la sidra y al so serviciu, que, col escanciáu que la fai única ente les sidres, constrúi una imaxe icónica que nos reconoz en tol planeta porque nos fai únicos tamién a nosotros y nosotres. Y, alredor, numberoses manifestaciones culturales y sociales que tamién nos singularicen. Les artes recueyen, capten y espresen l’alma del pueblu asturianu, al tiempu que los espacios y formes de socialización que favorez el consumu de la sidra asturiana configuren una manera de ser y de tar nel mundu que nos ye propia y nos identifica. Col reconocimientu de too ello, que significa tanto como reconocer la identidá asturiana, a lo que nos conmina la Unesco ye a siguir trabayando de la única manera en que foi posible llegar hasta equí: con amor y arguyu de lo propio, con conocimientu sobre’l legáu que recibimos pa preservalu a la vez que desarrollamos innovación, y, sobre too, con conciencia de pertenencia, un gran respetu y vocación de colectivu al serviciu del bien común.

-Al margen de la utilidad del título de la Unesco, ¿hay planes concretos de la Consejería de Cultura específicos para el mundo de la sidra?

-El reconocimientu recibíu per parte de la Unesco conlleva una serie de compromisos sobre los que tenemos que trabayar dende Asturies pa salvaguardar la cultura sidrera asturiana. Y, en paralelo, el Gobiernu lleva meses desarrollando de manera tresversal un plan de trabayu pa la proyección y difusión de la cultura sidrera asturiana onde s’aborden y prevén actuaciones diverses dende distintos departamentos de l’Alministración y que foi consensuáu y enriquecíu con aportaciones feches por diferentes axentes y especialistes de la materia, presentes na mesa constituida a tal fin el pasáu 3 de xunu. Esta previsión y planificación frutu del diálogu y de collaboración da como resultáu una estratexa que va ser presentada nos próximos díes y na que s’establez una fueya de ruta a cortu y mediu plazu.

-¿Existe un déficit en la conservación de este patrimonio? ¿Hay urgencia para rescatar los pocos elementos con cierta antigüedad que todavía se conservan?

-La conservación del patrimoniu, material y inmaterial, siempre ye urxente y prioritaria. Por eso, nel casu de los llagares tradicionales y de los bienes muebles y l’instrumental utilizáu na producción de sidra asturiana, dende la Conseyería de Cultura yá anunciemos la ellaboración d’un inventariu que nos permita catalogar aquellos que son de mayor interés. Pero permítame qu’equí tamién sorraye la importancia de nun escaecer el patrimoniu inmaterial: dende los saberes tradicionales rellacionaos con esta cultura sidrera asturiana a la llingua asturiana na que s’espresa y manifiesta esta cultura. Esi valiosu patrimoniu, más vulnerable na midida de que nun ye tanxible y va nel alma y la vida de les persones, tamién necesita de la máxima protección y curiáu pa que seya tresmitíu a les xeneraciones venideres.

-La doble condición del patrimonio vinculado a la sidra, como arquitectura ligada al patrimonio cultural pero también al industrial es un problema añadido. ¿Cómo se puede trabajar desde ese planteamiento?

-La voluntá de la Conseyería ye actuar de forma análoga a lo que se vien faciendo en materia de patrimoniu cultural: investigando y catalogando de la mano de profesionales espertos cola fin llueu de crear una convocatoria de subvenciones que tea destinada a la restauración y difusión de los mesmos. Y qué dulda cabe qu’esto ha de dir acompañao d’acciones de divulgación que fomenten la puesta en valor y la conservación d’estos valiosos bienes.

-¿Hay intención de realizar algún tipo de inventario, un catálogo documentado como se ha hecho con los hórreos y paneras, por ejemplo?

-Efectivamente. Otru casu similar ye’l de los bienes patrimoniales de les brañes asturianes, pa los qu’esti añu 2025 saquemos la primer convocatoria cola fin de favorecer la so conservación y restauración.

-El sector de la sidra pide medidas que son, fundamentalmente, cuestiones de producción agroalimentaria, relacionadas con la economía regional. ¿Qué puede aportar y cómo lo puede hacer, la parte cultural que rodea a la bebida regional?

-El sector agroalimentariu va de la mano del cultural en tanto en cuanto la cultura engloba dende la tradición que sustenta a esti sector a la manera de vida que, xeneración a xeneración, lu fixo posible. Y ello pasa pela historia particular de cada familia y pel sistema de valores y creencies que sustentaron y sustenten la vida en comunidá del nuestru pueblu. Adaptándose a los tiempos, pero partiendo del conocimientu y del respetu a la sabiduría y la esperiencia de les persones que nos precedieron. Por eso ye fundamental impulsar la investigación y la creación. Cola mira de seguir conociendo, tresmitiendo y desarrollando la cultura y el mundu que se llevanta en tornu a la sidra n’Asturies, dende ámbitos y perspectives diverses como son les antropolóxiques, les historiográfiques, les patrimoniales, les sociolóxiques, les artístiques, les llingüístiques o les económiques, ente otres.

-¿Qué valoración hace de la colección de los cinco libros que LA NUEVA ESPAÑA dedica a la cultura de la sidra?

-Ye una iniciativa digna d’agradecimientu y felicitación yá que nos permite llegar a un gran númberu de persones na difusión d’esta cultura que ye la de toos y que necesita de la implicación de toles persones, entidaes y instituciones. Esta colección amás cuenta col atractivu de ser una edición mui cuidada, rigorosa, de llectura amena y didáctica. Especialmente asequible por ello pal conxuntu de la ciudadanía, que va disfrutar amás d’unes magnífiques fotografíes que dan la midida d’esti patrimoniu que configura la nuestra identidá como asturianos y asturianes.