Adrián Barbón recibe a estudiantes con raíces asturianas
El presidente del Principado de Asturias, Adrián Barbón, mantuvo ayer un encuentro –en la imagen– con los 27 estudiantes iberoamericanos descendientes de inmigrantes asturianos que se encuentran en el Principado participando en la segunda edición del campus "Orígenes". El objetivo es conocer la historia y cultura asturiana y también las oportunidades laborales. El Ejecutivo regional refuerza así las medidas orientadas al retorno de inmigrantes.
