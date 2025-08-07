Asturias rinde homenaje al alma del tejido empresarial asturiano: los autónomos

CEAT Asturias celebrará una nueva edición del Día del Autónomo en FIDMA, mañana viernes 8 de agosto, a las 11.00 horas en la Sala Mirador del Recinto Ferial Luis Adaro, En esta décima edición, la organización reconocerá dos trayectorias ejemplares que encarnan los valores del trabajo autónomo en la región: Yolanda Alzú, como Empresaria Autónoma del Año 2025, y Ovidio de la Roza, con un homenaje especial por su dilatada labor profesional e institucional.

El evento, impulsado por CEAT Asturias —la organización de autónomos integrada en FADE— tiene como objetivo dar visibilidad al colectivo de trabajadores por cuenta propia, destacar su contribución a la economía asturiana y fomentar el reconocimiento social de su labor diaria.

En un contexto de transformación económica, el papel del autónomo cobra una relevancia creciente como agente generador de empleo, innovación y dinamismo en todos los rincones del territorio.

Yolanda Alzú: turismo rural con valor añadido

En la comarca occidental de Asturias, el Camping Amaido, en Santirso de Abres, representa un modelo ejemplar de emprendimiento rural sostenible. Su fundadora, Yolanda Alzú, ha desarrollado a lo largo de los años una propuesta que va más allá del alojamiento convencional, incorporando servicios de restauración, experiencias agropecuarias y actividades participativas para los visitantes.

Este enfoque integral ha permitido al establecimiento posicionarse como un referente en el sector del agroturismo, ofreciendo una experiencia inmersiva que conecta al viajero con el entorno natural, la tradición agrícola y la cultura local. La organización de actividades como la elaboración de sidra artesanal, la participación en faenas del campo o el consumo de productos de proximidad ha contribuido a romper la estacionalidad turística, diversificar la oferta y reforzar la fidelización del cliente.

La trayectoria de Yolanda Alzú refleja la capacidad del trabajo autónomo para generar impacto desde el entorno rural, apostando por modelos sostenibles, arraigados y con una marcada vocación de servicio.

Ovidio de la Roza: una vida dedicada al transporte y al asociacionismo

La segunda distinción del acto recaerá en Ovidio de la Roza, figura clave del sector del transporte por carretera en Asturias y en el conjunto del país. Natural de Pola de Siero, inició su carrera profesional como transportista autónomo, adquiriendo su primer camión en los años setenta. Desde entonces, su trayectoria ha estado marcada por el compromiso con la mejora del sector y con el fortalecimiento de su estructura organizativa.

Durante décadas ha sido miembro del Consejo Ejecutivo de FADE y ha liderado ASETRA, la asociación asturiana de transporte, presidiendo además la Confederación Española de Transporte de Mercancías (CETM), desde donde impulsó el diálogo con las administraciones y defendió los intereses del sector en momentos especialmente críticos, como la pandemia de 2020. Además, ha sido presidente fundador de CEAT Asturias, cargo que desempeñó durante casi 20 años, hasta su reciente relevo en junio de este año.

El reconocimiento que recibe este año subraya tanto su aportación profesional como su vocación asociativa y su compromiso constante con la mejora de las condiciones de los autónomos asturianos.

Una cita para reconocer y valorar

Con estos premios, CEAT Asturias reafirma su apuesta por poner en valor el trabajo autónomo como uno de los pilares fundamentales del tejido productivo regional. En Asturias, la estructura empresarial está compuesta mayoritariamente por pymes y trabajadores por cuenta propia, cuyas actividades, muchas veces invisibles, resultan esenciales para la cohesión social, el empleo local y la prestación de servicios de proximidad.

El Día del Autónomo en FIDMA es, por tanto, algo más que un acto institucional. Es un espacio de reconocimiento, de visibilidad y de reivindicación. Un altavoz para destacar el esfuerzo, la resiliencia y la vocación de miles de personas que, con independencia y constancia, construyen cada día una Asturias más activa, más dinámica y conectada con su entorno.