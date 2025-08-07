Asturias tendrá un cronista oficial tras 22 años en blanco

El Gobierno del Principado de Asturias se comprometió ayer a reactivar la figura del Cronista Oficial de Asturias, un cargo honorífico, vitalicio y no remunerado que se encuentra vacante desde el fallecimiento de Joaquín Manzanares en 2003. La decisión, impulsada desde la Asociación de Cronistas de Asturias, busca dotar nuevamente al territorio de una voz histórica que represente con rigor, conocimiento y neutralidad el legado y evolución de la región.

En una reunión mantenida recientemente con representantes de la Asociación de Cronistas Oficiales de Asturias, se acordó iniciar los trámites para recuperar la antigua ordenanza de designación del cronista autonómico, adaptándola a las circunstancias actuales y garantizando que la elección no se vea afectada por intereses políticos ni partidistas.

"El cronista no es un cargo político. Es vitalicio, honorífico, imparcial, y tiene que estar al servicio de la historia del territorio, no del color de los gobiernos", subrayó el Presidente de los Cronistas, Fernando Delgado.

Actualmente, la Asociación cuenta con 30 cronistas oficiales que representan a 32 concejos asturianos, debido a que algunos municipios, como los Oscos, comparten figura. Esto deja fuera a 46 concejos sin representación cronística, una realidad que se busca revertir con una estrategia conjunta entre la Asociación y la Federación Asturiana de Concejos (FACC). Para ello, se plantea distribuir una ordenanza tipo que permita a los ayuntamientos aprobar la creación del cargo de cronista local.

Además de reforzar la red de cronistas municipales, desde el Principado se ha propuesto que, en cada visita institucional a los concejos, se otorgue un espacio de protagonismo a estos cronistas para que puedan divulgar la historia y singularidad de cada territorio.