Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos

El equipo de bomberos del Servicio de Emergencias del Principados de Asturias (SEPA), realizó en 2023 un total de 2.588 salidas para cubrir incidencias con la "Vespa velutina", conocida como la avispa asiática. Esto constituye un 26% de sus salidas totales, lo que lleva al comité de empresa del SEPA a pedir que la competencia de los nidos de avispas cambie de manos: una de cada cuatro salidas de los bomberos es para controlar nidos de velutina, y los trabajadores consideran que es un exceso.

Según un comunicado emitido por el comité, se trata de un área de la que debería de hacerse cargo la "guardería del Medio Natural y su correspondiente dirección general", por lo que instan a la Consejería que se instaure "un protocolo eficaz y unos recursos humanos que alivien a este servicio de emergencias de esta enorme carga de trabajo extra".

Desde el comité también califican la exterminación de estos nidos como "emergencias a la carta" o "emergencias con cita previa", dado que el equipo de bomberos se debe ceñir a los horarios de las personas que alertan de los nidos, cuya ubicación no se contrasta. Eso hace que se pierdan minutos valiosos en el trabajo de localización del nido, y se ocasione el desplazamiento de varios efectivos que, en el caso de parques pequeños, ocasiona que se queden desatendidas otras cuestiones.

"Estos parques pueden moverse a media hora o incluso una hora de su base, e igual tardan otras tantas más en regresar. Imagínate que hay un accidente de tráfico u otra cosa importante, y los bomberos están quitando un nido de velutinas", comentan desde el comité a LA NUEVA ESPAÑA.

Un protocolo ineficaz

A diferencia del protocolo mejor establecido que hay en Oviedo y en Gijón, que sí que tiene unas directrices claras sobre como se debe actuar, en el resto de Asturias las únicas líneas de acción que marcan si un nido es una emergencia o no son, si está o no en una primera vivienda (en segunda no se quita) y su distancia a la casa. De ahí que se definan como emergencias nidos de avispas inactivos o situaciones que simplemente no requieren la presencia de los bomberos.

Por eso, reclaman que se establezca un protocolo diligente y claro, ya que "es evidente que todo este despliegue de recursos públicos tiene que estar destinados exclusivamente a verdaderas emergencias". Además comparan la situación, con la eficacia de la que gozó la gestión del desastre del Prestige en 2002: "Hace ya 10 años que en el Servicio de Emergencias del Principado de Asturias nos estamos haciendo cargo de la exterminación de los nidos de avispa velutina, como en su día nos hicimos cargo, a consecuencia del hundimiento del Prestige, de la limpieza de playas, la gestión del voluntariado y la revisión diaria de la costa".

Y añaden: "Esas primeras actuaciones eran por emergencia y con ello dimos tiempo a organizar recursos más estables para eliminar el galipote, se evolucionó y los servicios de bomberos, 112 y protección civil volvimos a centrarnos en nuestra razón de ser, las emergencias".