El Corredor Atlántico deja a Asturias sin obras en su año más inversor, con 2.000 millones de euros
El Ministerio considera un hito la licitación de actuaciones en el primer semestre del año, pero ninguna está en el eje ferroviario del Principado
V. M.
El ministerio de Transportes resaltó el impulso inversor en el corredor ferroviario del Atlántico con un incremento del 32% en las licitaciones respecto al año pasado y alcanzando una cifra inédita de más de 2.000 millones de euros. Sin embargo, la letra pequeña de ese anuncio permite comprobar que no hay obras destacadas que afecten a Asturias en las cuentas del ministerio que dirige Oscar Puente.
Transportes ha destacado el "récord histórico" que suponen los más de 2.000 millones de euros licitados en el primer semestre del año. "Mes a mes batimos un nuevo récord tanto en el ritmo como en el volumen de las inversiones del corredor; podemos afirmar que este es el año del Corredor Atlántico", subrayó el comisionado de esta infraestructura, José Antonio Sebastián.
Pero el desglose de las inversiones más destacadas activadas por el ministerio de Transportes revela que ninguna de ellas está en el eje de comunicaciones ferroviarias que interesa a Asturias. El ministerio destaca la licitación del primer tramo de la nueva línea de Alta Velocidad entre Burgos y Vitoria; la electrificación del tramo Talayuela-Plasencia; las actuaciones en la línea de Alta Velocidad entre Madrid, Extremadura y la frontera portuguesa o los avances en el desarrollo y electrificación de la Y vasca. También destaca el Ministerio las duplicaciones de vía en Medina del Campo y Puebla de Sanabria o la salida norte de Valladolid. También se incluyen renovaciones de vía en La Rioja y Aragón, así como ampliaciones de apartaderos ferroviarios, pero ninguna de las intervenciones se encuentra en el eje asturiano-leonés de la infraestructura ferroviaria.
Inquietud con Bruselas
Precisamente el futuro inversor del Gobierno de España en el Corredor Atlántico genera dudas dado el cambio de paradigma que la Unión Europea establecerá en sus inversiones comunitarias; el hecho de que Bruselas centre la atención en las actuaciones relativas a la defensa, podría dejar de lado los fondos referidos a la mejora de las líneas de transporte.
Esta inquietud ha sido recogida por la Xunta de Galicia, gobernada por el popular Alfonso Rueda, ya ha expresado su temor a que el cambio de paradigma suponga un recorte en la financiación para la mejora ferroviaria del noroeste.
