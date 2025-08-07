La derecha sintoniza en la procesión del Viso

Nada hay tan eficaz para encontrarse como buscarse con denuedo. El Partido Popular y Foro Asturias llevan tiempo cortejándose, y hasta han intercambiado anillos de compromiso. Y lo que hacen desde entonces es buscar ocasiones para estrechar lazos. Esto es justamente lo que hicieron el martes en Salas el alcalde de este concejo, Sergio Hidalgo (Foro), y el presidente regional del PP, Álvaro Queipo. En la procesión de la Virgen del Viso, ambos políticos compartieron carga durante un tramo del recorrido. Demostraron sintonía en sus ritmos y consenso en la dirección (hacia la colegiata salense). Toda una metáfora de lo que muchos votantes de derecha aspiran a ver en las elecciones autonómicas de 2027.