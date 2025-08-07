Llega un día clave en Duro Felguera: la plantilla votará si acepta el despido de 180 trabajadores

La dirección y la mayoría de los representantes de los trabajadores en la mesa negociadora del expediente de regulación de empleo (ERE) de Duro Felguera alcanzaron hoy un preacuerdo que contempla la salida de 180 empleados (esto es, veinte menos que los 210 propuestos por la empresa en la reunión del pasado martes) en un período que se alargaría hasta junio del año que viene. El principio de pacto, que también incluye mejoras en las indemnizaciones (25 días por año trabajado con un tope de 14 mensualidades) será sometido este viernes a la aprobación de las asambleas de las diferentes sociedades afectadas por el proceso.

Tras otra reunión maratoniana en el Servicio Asturiano de Solución Extrajudicial de Conflictos (SACEC), en Oviedo, el preacuerdo fue firmado por los sindicatos mayoritarios en la mesa (UGT y CC OO) y todos los independientes. Los cuatro representantes de CSI, no obstante, se negaron a suscribir el texto, y denunciaron haber sido expulsados de la reunión por su oposición a lo que, según fuentes de la formación sindical, consideran "unos despidos totalmente injustificados". Virginia Hernández, asesora jurídica de CSI, indicó a este diario que su expulsión de la sala es "ilegal" y "vulnera la legislación de la negociación colectiva y la representatividad de los trabajadores".

Sin bajas voluntarias

Más allá de este episodio, en lo que la empresa no ha cedido ni un ápice es en la posibilidad de que el ERE acepte bajas voluntarias de trabajadores. Por lo tanto, de aprobarse definitivamente el acuerdo, las 180 salidas serán decididas por la cúpula de la ingeniería. "En eso la compañía es inamovible", señalaron fuentes sindicales participantes en la reunión. Otros miembros de la mesa negociadora ya habían indicado el martes que, con esa decisión, la dirección de Duro quiere evitar una desbandada que descapitalice la compañía.

El preacuerdo será sometido a votación a lo largo de la jornada del viernes por las sociedades afectadas por el ERE, esto es, Duro Felguera S. A., DF Operaciones y Montajes, DF Energy Storage, DF Intelligent Systems y DF Green Tech. Si la propuesta es ratificada por las asambleas, el próximo lunes se firmaría el acuerdo definitivo.

