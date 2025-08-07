Toda España está en alerta por temperaturas menos... Asturias (pese a los 32 grados de máxima previstos para hoy)
La ola de calor mantendrá los termómetros en la región por encima de los 30 mañana y el sábado, y rozará los 40 el domingo
Sanidad mantiene el aviso naranja en la zona de la Cordillera y los Picos, que afecta a dieciséis concejos
Todas las comunidades de España están en alerta por temperaturas menos una. Y es... Asturias, que se reafirma una vez más como refugio climático. Pese a que la Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) prevé para hoy máximas de 32 grados en el Suroccidente, el organismo no ha activado ningún aviso para el Principado. Por contra, el mapa nacional está lleno de alertas naranjas y amarillas por temperaturas de hasta 40 grados. Los avisos meteorológicos llegan en el Norte a Galicia, Cantabria y el País Vasco.
Todo el país teñido de naranja y rojo
Hoy, según datos de la Aemet, los termómetros volverán a superar los 40 grados en gran parte del país y se registrará incluso una subida adicional de las temperaturas, hasta los 42 grados, en el centro y en el sur peninsular así como en muchos puntos de la mitad norte. En nivel naranja (riesgo importante) están Andalucía, Aragón, Castilla y León, Castilla-La Mancha, Extremadura, Galicia, Madrid y Canarias. El nivel amarillo, que afecta también a grandes áreas de estas mismas comunidades, inunda Baleares, Cantabria, Cataluña, Murcia, Navarra, País Vasco, La Rioja y la Comunidad Valenciana.
La ola de calor en el Principado
En Asturias, la Agencia Estatal de Meteorología prevé máximas para este jueves de 32 grados en Cangas del Narcea, 29 en Langreo, 28 en Oviedo y 26 en Gijón y Llanes. Es mucho calor, sí, pero mucho menos que el que está haciendo en el resto de España. Para mañana y el sábado se esperan unas temperaturas similares, mientras que para el domingo el mercurio subirá hasta cerca de los 40 grados. La ola de calor podría continuar la próxima semana.
Alerta sanitaria
El Ministerio de Sanidad, que maneja un sistema de alertas diferente al de la Aemet, sí que tiene en nivel naranja al Principado, en concreto a la zona de la Cordillera y los Picos de Europa, que aglutina a un total de dieciséis concejos. Ayer esta área y la del Suroccidente estuvieron en nivel rojo, que es la máxima alerta posible. Esto es así porque Sanidad entiende que hay un "un calor extremo que perjudica seriamente la salud".
El Ministerio hace una serie de recomendaciones para los municipios asturianos en "alto riesgo". Son las siguientes: "beba agua con regularidad, manténgase fresco y evite la exposición directa al calor en las horas centrales del día". El Gobierno recuerda que "no todas las personas son igualmente susceptibles al calor" y pide prestar especial atención a "las personas mayores, las embarazadas y menores de 4 años, las personas con enfermedades crónicas y las personas que trabajan al aire libre".
