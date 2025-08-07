"No habrá privilegios en la financiación", afirma la ministra Elma Saiz

La ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, aseguró ayer que "no habrá privilegios" en el reparto de fondos del sistema de financiación autonómica. La ministra, que participó en la celebración del centenario del Colegio de Graduados Sociales, en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA) en Gijón, aseguró que el Ejecutivo de Pedro Sánchez "es un gobierno de igualdad" y destacó el récord de fondos para las comunidades en el último reparto de las entregas a cuenta.

Elma Saiz participó en un debate sobre el futuro del sistema público de pensiones, con el que el Colegio de Graduados Sociales quiso resaltar su centenario. La ministra destacó la labor de la institución y afirmó que el colectivo es "absolutamente fundamental en el desarrollo de todas nuestras políticas de acompañamiento a la sociedad".

En la rueda de prensa previa a la jornada, la ministra aseguró también que no habrá "excepcionalidad" en la distribución de menores migrantes entre las comunidades autónomas". "Hemos puesto, de nuestros recursos, cien plazas encima de la mesa, acompañadas de una financiación de 40 millones", destacó Elma Saiz, quien también enfatizó que en este asunto "estamos hablando de menores en una situación muy vulnerable, que huyen de persecuciones". Saiz puso como ejemplo la situación en Malí, de donde dijo provienen el 90% de los menores: "Es un país que en trece años ha tenido tres goles de Estado".

En relación a las jubilaciones, la ministra aseveró que el Gobierno se plantea medidas "que permiten alargar la vida profesional, como la propuesta de una jubilación demorada con incentivos más atractivos", sin cerrar la puerta a "jubilaciones previas en aquellas profesiones que implican una peligrosidad".

"Queremos un sistema de pensiones que no solo sea sostenible, sino también equitativo, realista y humano, que entienda la diversidad de los territorios laborales y que se adapte a todo ello", destacó la ministra.

Elma Saiz afirmó que no existen riesgos en el futuro sobre las pensiones: "No me cansaré de decir, con el rigor de los datos y siempre que tenga oportunidad, que el sistema de pensiones está garantizado y es sostenible en nuestro país". La ministra resaltó, al respecto, los datos relativos a empleo de Asturas: "El Principado está liderando la caída del desempleo y todos los datos que tienen que ver con menores de 30 años son positivos".

Además, afirmó que desde la reforma laboral los salarios se han incrementado en un 40% y la temporalidad ha descendido 20 puntos en los jóvenes asturianos. "Es una grandísima noticia; son datos de esperanza y de confianza en el sistema", indicó la ministra.

El presidente de la Cámara de Comercio de Gijón, Félix Baragaño, también destacó la labor que desempeñan los graduados sociales. "Nos interesa poner en valor vuestro trabajo porque sabéis bien los esfuerzos que hace la inmensa mayoría de los empresarios por mantener unas instituciones laborales dignas y mejorarlas en la medida de sus posibilidades", aseguró.

En la charla sobre el sistema de pensiones participaron, junto a Elma Saiz; Joaquín Merchán, presidente del Consejo General de Graduados Sociales de España; Ovidio Zapico, consejero de Ordenación del Territorio; Beatriz María Coto, presidenta del Colegio de Graduados Sociales en Asturias, y el propio Félix Baragaño, presidente de la Cámara de Comercio de Gijón. El Colegio profesional destacó la labor de los graduados sociales, entre ellas haber facilitado la regularización de las cuotas de autónomas en plena pandemia del covid.