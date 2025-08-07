El HUCA incorpora tecnología para mejorar el diagnóstico y el tratamiento de la epilepsia

El Hospital Universitario Central de Asturias (HUCA) ha incorporado una nueva prestación clave para el abordaje de la epilepsia y otras patologías neurológicas graves: la monitorización vídeo-electroencefalográfica de larga duración.

Esta técnica permite registrar simultáneamente la actividad cerebral y el comportamiento del paciente durante un periodo de tiempo prolongado, lo que aumenta significativamente las probabilidades de detectar crisis que, por su baja frecuencia, no resultan fáciles de captar.

Desde su implantación en noviembre de 2024 y hasta la fecha, un total de 28 personas se han beneficiado de esta técnica diagnóstica, principalmente niños, niñas y adolescentes.

Con este tipo de exámenes, los profesionales pueden evaluar de un modo más preciso las características de las crisis de sus pacientes y el contexto clínico en el que se producen. De esta forma, se facilita un diagnóstico más ágil y certero y es posible clasificar mejor el tipo de crisis, así como distinguir entre episodios epilépticos y otro tipo de trastornos.

Las pruebas también ayudan a evaluar la eficacia del tratamiento pautado para ajustarlo si hace falta, lo que repercute directamente en la mejora de la calidad de vida de las personas afectadas.

Diferenciar cuadros similares

Según Consuelo Valles, jefa del servicio de Neurofisiología del HUCA, el objetivo central de este procedimiento consiste en “obtener toda la información posible en aquellos pacientes en los que las técnicas rutinarias no nos han aportado suficientes datos”. La doctora Valles añade que la nueva tecnología “nos va a permitir diferenciar los pacientes epilépticos de los que tienen crisis de otro origen, que a veces con los estudios de estas rutinas son más difíciles de identificar”. Con toda la información en la mano, los médicos "podrán elegir la mejor opción terapéutica para cada paciente, porque en función de todo esto que nosotros encontremos va a haber una toma de decisiones terapéutica, que puede ir desde elegir un fármaco, elegir más, calcular las dosis o incluso ver si el paciente es candidato a cirugía de epilepsia”.

Para llevar a cabo la técnica, se ha habilitado una sala específica en la Unidad de Cuidados Intensivos (UCI) Pediátricos, equipada para garantizar la seguridad, el bienestar y la privacidad de pacientes y acompañantes. Esta prestación se va extendiendo progresivamente a la población adulta.

La incorporación de esta técnica en el HUCA evita desplazamientos a otras comunidades que hasta ahora eran las de referencia para realizar este tipo de estudios: Madrid y Cataluña, en el caso de menores, y País Vasco y Galicia para adultos.

La consejera de Salud del Principado, Conchita Saavedra, que esta mañana ha conocido de primera mano esta nueva prestación, ha destacado este hecho: "Teníamos que derivar a los pacientes. Los pediátricos los mandábamos a Cataluña y a Madrid y los adultos al País Vasco y Galicia y ahora mismo ya podemos realizarlo en Asturias”.

Ingresos de 24-72 horas

Las personas que se someten a estas pruebas deben ingresar durante un período de 24 a 72 horas. En ese tiempo, se monitoriza de forma continua la actividad eléctrica cerebral mediante electroencefalograma, junto con una grabación sincronizada en vídeo del comportamiento del paciente.

Los neurofisiólogos se encargan de analizar estos registros, tanto en tiempo real como de forma diferida.

"La monitorización prolongada nos ayuda es a discernir si son si son convulsiones reales, o sea, crisis epilépticas, o son otra cosa", ha indicado Andrés Concha, jefe de la sección de UCI Pediátrica del HUCA.

El doctor Concha ha subrayado que "no es lo mismo un electro de media hora que una vigilancia continuada de tres días". La información adicional obtenida "ayuda a los neurólogos pediátricos a modificar o ajustar tratamientos”.

La atención se realiza con un enfoque multidisciplinar, dado que durante el tiempo de ingresos los facultativos responsables y el personal de enfermería de la Unidad de Cuidados Intensivos Pediátricos trabajan en estrecha coordinación con el Servicio de Neurofisiología para garantizar una asistencia precisa y adaptada a cada situación.