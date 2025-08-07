Jorge Uría, catedrático de Historia Contemporánea: "El gran despegue de la sidra está muy claramente vinculado a la industrialización"

Jorge Uría, catedrático de Historia Contemporánea de la Universidad de Oviedo, componente del equipo de expertos que redactó la triunfante candidatura de la cultura sidrera a Patrimonio Cultural Inmaterial de la Humanidad, pasa revista a la historia de supervivencia de la sidra asturiana, protagonista del coleccionable de cinco libros "La sidra asturiana, patrimonio mundial", que LA NUEVA ESPAÑA empieza a distribuir este domingo. La primera entrega, "El caldo de cultivo", abre camino con un análisis sobre la trayectoria histórica del caldo y su inserción en el acervo cultural asturiano.

-La sidra ha sobrevivido mucho más de un milenio para traer hasta aquí una bebida artesanal y campesina, producto de los saberes ancestrales de la casería tradicional asturiana. ¿Cómo ha podido pasar?

-Es normal, en principio, que las culturas desarrollen una bebida alcohólica, que cumple funciones de tipo alimentario y ritual. Es una necesidad, incluso desde un punto de vista sanitario, porque era muy difícil tener agua pura para beber y en muchas culturas a menudo se tomaba el agua cortada con vino simplemente para tener un líquido con unas condiciones mínimas para la ingesta. Aquí la cuestión básica es por qué se desarrolla una cultura en torno a la sidra y no en torno al vino. Esa es la gran pregunta.

-¿Por la disponibilidad económica y la mayor accesibilidad de la sidra frente al vino?

-En parte. Es algo muy complejo. Aunque en Asturias también se ha elaborado siempre el vino, aquí se dan unas condiciones idóneas para el manzano, pero además hay razones de tipo cultural. El vino se expande a partir de los monasterios, que por necesidades litúrgicas piden el pago de las rentas en vino, o incluso en uva. En Asturias hay monasterios, pero también cantidad de tierras de realengo que no dependen directamente de ellos y no tienen por qué tener arraigado este tipo de cultivo ni estas necesidades culturales. El caso es que aquí pervive el cultivo de la manzana y la elaboración de sidra y cuando la producción empieza a despegar se sostiene durante mucho tiempo. Pero el gran momento en el que la sidra se expande y se convierte en una opción muy sólida es a partir de la reactivación económica desde finales del XVIII.

-¿Por qué?

-En ese momento hay una demanda urbana, vinculada a sectores obreros o populares, y ahí la manzana y la sidra juegan con una ventaja neta clarísima con respecto al vino. El precio. Se produce a precios más bajos, la demanda es alta y eso estimula la producción de la sidra, que de este modo puede mantener una competencia no diré que en pie de igualdad, pero desde luego en buenas condiciones, con respecto al vino. La sidra despega cubriendo el hueco de las necesidades de los sectores populares que piden una bebida a precios populares. El instante es ese, y está vinculado muy claramente a la industrialización. De esa manera la cultura sidrera se va adaptando, va cambiando y se expande, tiene momentos espectaculares y al llegar al final del XIX ya se ha desarrollado muchísimo. Ha dado además el paso de la champanización, que permite que se exporte. También hay detrás de este proceso razones culturales, y resulta muy interesante ver cómo se va mezclando con los ritos de paso, los nacimientos y el bautismo, la llegada de la adolescencia e incluso con los funerales y la muerte. Las fiestas populares se riegan siempre con sidra y eso es tremendamente plástico, se integra completamente en la ritualización.

-Y a partir del siglo XIX llega la botella, y con ella el escanciado, y se genera un ritual que hace a la sidra asturiana única en el mundo...

-Sí, pero eso también depende de circunstancias técnicas y tecnológicas. El escanciado de la sidra se conoce también en otro tipo de culturas, por ejemplo directamente del tonel. Aquí la cuestión fundamental es que a principios del siglo XIX se instala en Gijón una fábrica de vidrios que va a ser durante muchísimo tiempo uno de los primeros productores en España. Una vez que la botella llega a la sidra y el caldo se envasa se generan unas ventajas automáticas, porque la sidra embotellada no se altera con tanta facilidad como en el barril, resiste mucho más y además puede seguir escanciándose como se hacía desde el tonel. Se genera así una ritualización muy compleja, pero que tiene efectos en la calidad de la degustación, porque la sidra de buena calidad tiene que espalmar cuando se escancia, y que influye en las formas sociales de consumo.

-¿Cómo?

-A partir del momento en el que se empieza a instaurar la costumbre del escanciado en vaso, una taberna de sidra no se parece a las típicas de vino. Exige una sociabilidad a pie firme, en la que la gente no se puede sentar porque estaría salpicándose constantemente y el vaso se comparte porque es caro y se rompe con facilidad. Esto genera formas de consumo colectivas que exigen una ritualización y una socialización en grupo y a partir de ese momento las derivaciones son inmensas.

-¿Tiene algo que ver el desarrollo de esa cultura con el tipo de sociedad que la alumbra? ¿La sidra crece así aquí porque le da aliento un pueblo acogedor, abierto y sociable?

-Las dos cosas se retroalimentan. Es decir, en una sociedad de tipo rural en la que la ayuda comunitaria es muy necesaria, cualquier fórmula de consumo, ritualización o fiesta que fortalezca ese tipo de solidaridades primarias va a tener garantizado un curso muy fluido. Pero eso también es cierto a la inversa. Cuando una bebida como esta pide locales tan específicos, con una sociabilidad a pie firme, con una necesidad de compartir el vaso y demás, eso también genera formas microsociológicas, porque fomenta el grupo como unidad social de consumo y ritualización.

-También hay momentos en los que la sociabilidad y los espacios de libertad ligados a la sidra se le van de las manos a la autoridad, que siente que tiene que controlar el chigre…

-El intento de controlar la taberna siempre existió, y no sólo en Asturias. Se intenta actuar sobre esa sociabilidad espontánea y tremendamente versátil que acoge todo tipo de centros de debate o socialización de ideas. Los chigres son en muchos casos centros de discusión política y se los intenta controlar, como todos los consumos alcohólicos. No se consigue en casi ningún país, pero yo diría que en los mediterráneos mucho menos, porque ahí la sociabilidad es particularmente intensa, la gente vive fuera de casa, literalmente, y es casi una necesidad el hecho de tener que acabar en la taberna. Los intentos de controlarla están casi siempre condenados al fracaso.

-¿Qué opina de la iniciativa de este coleccionable que LA NUEVA ESPAÑA dedica a mirar la cultura sidrera desde distintos puntos de vista: el histórico, el etnográfico, el artístico, el económico…?

-Bienvenida sea cualquier iniciativa para la divulgación de la cultura sidrera, y mucho más si viene a través de un medio de comunicación como es vuestro periódico, que tiene unas tiradas altas. Es una labor social interesante.