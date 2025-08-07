Ni Menorca ni Cádiz: estos son las mejores puestas de sol en Asturias desde seis coquetos chiringuitos de playa (que están sobre prao)

En Asturias hay un boom de chiringuitos. La costa regional está plagada, de occidente a oriente, de singulares establecimientos a pie de playa. Eso sí, y a diferencia de los del Sur, los asturianos están instalados sobre el verde (sobre el prao), en vez de en la arena. Además de buena comida, muchos de ellos ofrecen música en directo y, por supuesto, unos atardeceres de postal, que nada tienen que envidiar a los de Menorca o Cádiz.

Las Dunas de Verdicio

Empezamos esta ruta de chiringuitos y puestas de sol impresionantes en Gozón y más en concreto en Las Dunas de Verdicio. Ubicada sobre un acantilado, entre la playa de Verdicio y el Cabo Peñas, este local con mesas de merendero y sombrillas de paja es uno de los mejor valorados de la región. Desde allí, las visitas son espectaculares. Su propuesta gastronómica es para disfutar sin cuchillo y tenedor. Su especialidad son las hamburguesas. Tiene siete, a cual más rica.

En Las Dunas hay zona chill out para tomarse una copa viendo el atardecer y también música en directo, con conciertos y DJs.

Aramar Playa

Sin salir de Gozón, en su capital, Luanco, se encuentra Aramar Playa, un chiringuito con mucho encanto. No está en ningún acantilado, sino que está recogido, a pie de la playa de Aramar, a las afueras de la localidad y a un paso de Antromero. El sitio está muy cuidado y una de sus mesas está ubicada dentro de una preciosa barca de color azul claro y marrón.

Su carta es algo más elaborada que otros chiringuitos. No tiene hamburguesas (bueno, sí, una), sino platos de restaurante. Ensalada de salmón y aguacate, carpaccio de xata asturiana con virutas de Gamoneu, zamburiñas, llampares, tortos de bonito picante, guacamole y encurtidos caseos, y solomillo de cerdo, curry amarillo con guiso de setas son algunos ejemplos de sus cuidadas elaboraciones.

Pantai Beach Bar

Muy cerca de Gozón, en Gijón está el Pantai Beach Bar, ubicado en la zona del Rinconín (en el camino del Camping, 119). Está justo enclavado en el inicio de la preciosa ruta costera que hay entre Gijón y la Providencia, ese mirador que ofrece vistas espectaculares de la ciudad y el Cantábrico.

Con diferentes ambientes y un contenedor de barco reconvertido en barra de bar, el Pantai Beach enamora. En su carta puedes encontrar desde entrantes (como patatas bravas, calamares o croquetas) hasta ensaladas y platos principales (como hamburguesas, sandwiches o un fish and chips).

Canto Cueva

En el Occidente está Canto Cueva. Este chiringuito lo encuentras en el entorno de Cabo Vidio (Oviñana). Así que las vistas y los atardeceres de película están garantizados desde allí. Es como estar en un balcón con vistas al imponente mar Cantábrico.

Además de comida de picoteo, como pizzas, hamburguesas, sandwiches o perritos calientes, también sirve música en directo. Durante todo el verano organiza conciertos. Canto Cueva tiene una estética cuidada, con sus mesas y casetas de madera. También dispone de una carpa para protegerse del viento los días que aprieta el Nordeste.

Bar Playa de Porcía

También en el Occidente está el Bar Playa de Porcía, un clásico de Asturias en los chiringuitos. Está en la playa de Porcía, en Navia, y tiene un encanto especial. Al igual que los anteriores, sus vistas al mar Cantábrico son impresionantes. Está rodeado de mucho verde y colgando de un enorme pino tiene un columpio que es el rey de sus fotos en Instagram. Es un sitio tranquilo, donde se respira paz y naturaleza.

Par comer, allí encontrarás de todo un poco: ensaladas, de picoteo, pescados... Su especialidad son los pescados, que también los preparan a la brasa.

Playa Madre

Del Occidente al Oriente, al concejo de Caravia. Allí está Playa Madre, que es uno de los chiringuitos más populares de Asturias. Se encuentra en el entorno de la playa de Espasa y su oferta gastronómica incluye hamburguesas y diferentes propuestas de picoteo. El chiringuito tiene una entrada espectacular, con su nombre inscrito en un arco de madera, y dentro tiene una enorme jaima.

Es una excelente opción para ver el atardecer con una cerveza en la mano y quedarse hasta la madrugada disfrutando de uno de sus múltiples conciertos. El 22 y 23 de agosto celebra un gran evento musical, el "Finde Grande", con actuaciones de La Fuga, Ultraligera, Marlena, Colectivo Panamera, Puño Dragón, Salseo Set... Y muchos más.

Y más...

Otras buenas opciones son El Viso Beach Bar, también Caravia; El Nordés del Silencio, junto a la increíble playa del Silencio de Cudillero; el Rodiles Beach Club, en la turística playa de Rodiles (Villaviciosa)...

Sin ser chiringuitos, pero ubicados al lado de playas, están Mi Candelita, especializado en arroces, en Bañugues (Gozón). También el Lola Melón, en la playa de La Ñora (Quintueles, Villaviciosa), que se ha puesto muy de moda. Y Casa Miguel, en la Concha de Artedo, que es un clásico de Cudillero. En los tres se come de diez.