¿Nueva huelga para el inicio del curso escolar? Las reivindicación de la concertada siguen en el limbo (pese al cambio de Consejera)

A un mes de que comience el curso escolar la educación concertada asturiana sigue en un limbo. Los sindicatos convocantes de las movilizaciones del pasado junio - OTECAS, USO y FSIE - siguen sin certezas. Tras la última contraoferta realizada por los representantes de los profesores, Educación deberá dar una respuesta la próxima semana.

"En la última reunión hicimos una contra oferta que buscaba mantener la brecha entre la pública y la privada (agrandada tras el acuerdo ‘Asturias Educa’)", explican desde el sindicato OTECAS. Dicha propuesta pasa por un incremento salarial de 127 euros brutos para todos los docentes y un plus de 67 euros brutos para aquellos que cuenten con más de 10 años de experiencia. "De esta forma seguiríamos con la misma desigualdad con respecto a la pública pero evitaríamos un detrimento para una red de enseñanza que es complementaria y que cada año obtiene los mejores resultados del país", explican los sindicatos.

Las condiciones de los profesores de la concertada pasan por una respuesta por parte de Educación a su propuesta antes del día 18, para que, en cada de rechazarla, las organizaciones sindicales tuviesen el margen legal suficiente como para convocar una huelga que haría tambalear el inicio del curso escolar, tras un final de curso convulso.

"Parece que como el verano estuvo por el medio el conflicto ha terminado pero eso no es así, nadie nos ha dado una solución justa", subrayan. Una justicia que pasaría por conseguir que la inversión por alumno sea equitativa en la red pública y la concertada. "No es solo que los sueldos sean inferiores en la concertada es que, además, las horas lectivas son más en la pública: más trabajo y menos sueldo", recalcan.

No obstante, el conflicto no se limita a cuestiones salariales. Los sindicatos denuncian también plantillas insuficientes, falta de recursos, precariedad en el personal de apoyo, congelación de derechos y la ausencia de jubilaciones parciales, algo que consideran imprescindible para rejuvenecer las plantillas y permitir un relevo generacional.

Además, recalcan que Asturias cuenta con una de las redes de educación concertada más equilibradas del país: representa aproximadamente el 30 por ciento del total del alumnado no universitario, repartido en más de 70 centros.

El conflicto ha sacado a la luz una tensión estructural entre la red pública y la concertada. Desde el sector concertado se insiste en que "ambas redes son complementarias y no excluyentes", y recuerdan que "el marco legal garantiza el derecho de elección de las familias".

En este sentido, la propia consejera, Eva Ledo, expuso en las últimas reuniones la intención de mantener ambas redes. "La última propuesta fue una subida de 80 euros brutos, algo que nos pareció completamente e injustificado, por eso contraofertamos con una cantidad equitativa a la actual diferencia salarias", razonan las organizaciones sindicales.

A pocas semanas de que arranque el curso 2025-2026, la presión vuelve a situarse sobre el Ejecutivo autonómico. El sector concertado —con un peso significativo en la escolarización de la región— espera un compromiso real que garantice condiciones dignas para los docentes y estabilidad para los proyectos educativos que desarrolla este tipo de centros.

La próxima semana puede ser decisiva para cerrar un capítulo de conflicto que, si no se resuelve con acuerdos sólidos, podría volver a sacudir el sistema educativo asturiano este otoño.