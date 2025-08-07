Postales de los paraísos naturales con sello asturiano: Lumbre de invierno
"Encontré en ese maravilloso enclave del occidente de Asturias llamado los Oscos un lugar realmente especial. Pero fue con el paso de los años cuando realmente descubrí su verdadera esencia, sus gentes, quienes me han hecho y me hacen sentir hoy en día uno más de ellos, dejando atrás a ese ‘extraño’ que daba vueltas por la comarca con una cámara de fotos. De todos ellos guardo, como mi mejor tesoro, sonrisas, apretones de manos, cafés a la lumbre del fuego sentados en el viejo escaño, abrazos fuertes, verdaderos, que pervivirán, como las raíces de sus gentes, más allá del tiempo. De mis años y mi trabajo allí solamente espero que las fotografías que tomé, entre las que se encuentra esta misma, sirvan como homenaje y muestra de eterna gratitud para con todos aquellos que desinteresadamente me enseñaron rincones, tradiciones, cuentos e historias y me invitaron a entrar en sus casas, compartir mesa y buenas conversaciones, y sobre todo, me dieron todo su cariño y su amistad. En particular, esta fotografía se tomó en la Navidad del año 2018 en la localidad de Ferreirela, Santa Eulalia de Oscos. Era una fría tarde de invierno y había quedado con mi amigo Luis, su mujer Fina y mi pareja, Almudena, en casa de los primeros. Iban a preparar el ‘caviar de los Oscos’, los famosos roxois, carne proveniente de la matanza realizada pocas fechas atrás. En la vieja lareira se encendía la ‘lumbre de invierno’ con madera de brezo, como sigue siendo costumbre para tal ocasión. Y a su luz pasamos toda la tarde, entre sonrisas, conversando de la vida, compartiendo café con las galletas de esa caja que se guarda para las ocasiones especiales y, cómo no, revolviendo por turnos en aquel caldero del que salía un olor cada vez más maravilloso. Y fue en un instante cuando apareció ‘Tara’, una perra con una historia conmovedora a sus espaldas y se dirigió corriendo al regazo de Luis, al calor del fuego y al abrazo de su dueño. En ese momento, que duró escasos segundos, cogí mi cámara y tuve el tiempo justo para correr y disparar un par de fotografías a mano alzada. Una fotografía espontánea que para mí refleja esa Asturias recóndita del siglo XXI que me ha hecho sentir verdaderamente orgulloso de nuestras gentes y de nuestras raíces culturales, y a la que nunca podré devolver todo lo que me ha dado", describió el autor cuando se presentó al Memorial María Luisa.
DATOS: Olympus OMD EM1 MKII + Olympus Zuiko 25mm f1.2; 1/15s a 1.2; ISO 1600
EL AUTOR
Juan de Tury. Oviedo. Profesional, al frente de Juan de Tury Fotografía, donde muestra "la belleza de los diferentes tipos de paisaje y el entorno natural de la región, así como para dar a conocer mi trabajo y ofrecer consejos y asesoramiento a todos aquellos que quieran iniciarse en el mundo de la fotografía en general y de paisajes y naturaleza en particular". Tiene varias exposiciones realizadas, colabora con publicaciones diversas, hace fotografía de promoción del Principado y en su haber cuenta con varios libros publicados y numeras distinciones en los más reputados concursos del sector.
