El Principado carga contra los recortes de Bruselas para el campo

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, criticó la falta de posicionamiento del Partido Popular de Asturias sobre el borrador presentado por la Unión Europea y en el que se verían reducidos los fondos para el sector primario. "Nos parece inadmisible el recorte del 22% en la agricultura y ganadería y el del 65% para los fondos de pesca", manifestó Marcos, que llamó a los populares a tomar una postura. "Lamento el silencio atronador y casi vergonzante por parte del PP de Asturias".

Respecto a la falta de entendimiento entre Alimerka, afirmó que "la Administración no está para inmiscuirse entre las relaciones empresariales, solo si tiene consecuencias para el sector". Marcos también aprovechó su visita a la Feria de Muestras para anunciar que están trabajando en las ayudas para las empresas de recogida de leche con el objetivo de impulsar a las ganaderías rurales y que tienen más complicado el acceso. "En las próximas semanas sacaremos la convocatoria", confirmó el consejero del Principado. ◼