El Principado carga contra los recortes de Bruselas para el campo
Marcos Líndez critica el silencio del PP ante la rebaja de financiación que prevé la UE
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos Líndez, criticó la falta de posicionamiento del Partido Popular de Asturias sobre el borrador presentado por la Unión Europea y en el que se verían reducidos los fondos para el sector primario. "Nos parece inadmisible el recorte del 22% en la agricultura y ganadería y el del 65% para los fondos de pesca", manifestó Marcos, que llamó a los populares a tomar una postura. "Lamento el silencio atronador y casi vergonzante por parte del PP de Asturias".
Respecto a la falta de entendimiento entre Alimerka, afirmó que "la Administración no está para inmiscuirse entre las relaciones empresariales, solo si tiene consecuencias para el sector". Marcos también aprovechó su visita a la Feria de Muestras para anunciar que están trabajando en las ayudas para las empresas de recogida de leche con el objetivo de impulsar a las ganaderías rurales y que tienen más complicado el acceso. "En las próximas semanas sacaremos la convocatoria", confirmó el consejero del Principado. ◼
