Si ves esta etiqueta, estarás comprando artesanía tradicional cien por cien asturiana: el Principado lanza un nuevo distintivo al estilo de "Alimentos del Paraíso"

La tradicional artesanía asturiana tiene desde hoy un distintivo único. El Principado ha registrado la marca "Artesanía de Asturias" con el objetivo de salvaguardar "el prestigio de las empresas y los talleres asturianos así como de sus obras", tal y como se explica en el Boletín Oficial del Principado de Asturias. Es algo similar a lo que se hizo en el apartado gastronómico, con los "Alimentos del Paraíso".

Desde hoy, tanto los artesanos que se encuentren inscritos en el Registro de Artesanía del Principado de Asturias como las asociaciones profesionales del sector podrán incluir en sus productos una etiqueta que busca ser caracterizadora para que, cuando los consumidores la vean, sepan identificar los artículos elaborados artesanalmente en el Principado.

El distintivo consiste en un isotipo conformado por una doble A, una de ellas en azul y la otra en amarillo en posición invertida y el logotipo “Artesanía de Asturias”. Esta marca se puede presentar en versión reducida solo con el isotipo o bien completa, tal y como se muestra en esta imagen:

La nueva etiqueta / Gobierno de Asturias

Solicitudes

Las personas que quieras utilizar el logotipo como seña de identidad, deberán remitir su solicitud a la Dirección General competente en materia de artesanía.