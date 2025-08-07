La "voluntad de mejora continua", clave en el milagro económico chino

China "acabará por liderar el mundo". Esa es la opinión del especialista en estrategia y desarrollo de negocio en el gigante asiático Julio Ceballos tras dos décadas "trabajando, conviviendo y negociando" con sus empresas. ¿El plazo de tiempo? No se atreve a señalarlo en el calendario, pero lo que sí se aventura a ofrecer es la razón primordial que ha aupado a ser la locomotora económica del mundo al séptimo estado más pobre del planeta hace tan solo cincuenta años.

En primera fila, por la izquierda, Antonio Virgili, David González, Carmen de la Uz, Carlos Paniceres y Beatriz González, ayer, durante la charla. | PABLO SOLARES

"Es el único país que tiene la voluntad decidida de mejorar continuamente y, eso, mueve montañas", sentenció el experto en la conferencia titulada "Más allá de la fábrica del mundo: aprendizajes chinos para Occidente en el siglo XXI". La "master class" del cántabro sobre el milagro económico oriental, de casi una hora de duración, se celebró en el stand de LA NUEVA ESPAÑA en la Feria Internacional de Muestras de Gijón (Fidma), a donde llegó de la mano de la Cámara de Comercio de Oviedo

China ya es líder a nivel mundial en industria, en fabricación de coches, en ser inversores y acreedores, además de ser la patria del mayor número de billonarios del globo. "Todo esto ya ha pasado", afirmó Ceballos ante un público entre el que figuró el presidente de la Cámara de Comercio de Oviedo, Carlos Paniceres; la vicepresidenta 2.º de su comité ejecutivo, Carmen de la Uz; el coordinador general del organismo, Antonio Virgili; la viceconsejera de Derechos Ciudadanos del Principado, Beatriz González, y el director general de Agenda 2030, Juan Ponte y el director ejecutivo de Sekuens, David González.

El especialista en negocios ejemplificó con lo que más a mano tenía, la Feria: "La mayoría de cosas que hay aquí son de China", pues es el primer proveedor internacional. De hecho, fue a más: "el 30 por ciento de todos los productos que consumimos en el mundo se generan en China", incluidos los productos alimentarios porque, de hecho, muchos pasan por las manufactureras del estado comunista aunque sea producidos en otros lugares, por ejemplo, el pescado.

"Herederos de una estirpe milenaria"

Ceballos se detuvo en su exposición en la mentalidad china, que tiene con rasgo que todos los ciudadanos se sienten "herederos de una estirpe milenaria" que se remonta a 5.000 años de antigüedad. A ello se une que es un país emergente, no occidental y su estatus comunista, que influye en que China sea un "partido-estado" y en sus planes a largo plazo. "Tienen como meta 2049, ser en el aniversario de sus cien años de comunismo el país más próspero, moderno y poderoso del planeta", aseveró. Como núcleo, esta "el sueño de China", que se traduce "en la riqueza de su pueblo" y hacia el que avanzan.

Para que Occidente plante cara a un titán de tal magnitud, Ceballos planteó como alternativas apostar por la innovación tecnológica, recuperar el tejido industrial, invertir en educación y meritocracia en la clase política, entra otras. Sin olvidar recuperar la cultura del esfuerzo –"la que tuvimos"–, que, al final, resulta casi sinónimo de "voluntad de mejora continua".