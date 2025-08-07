Vuelven, tras cuatro años de parón, las ayudas para el retorno de científicos: esta es la inversión prevista

El Gobierno del Principado de Asturias lanzó ayer una nueva convocatoria del programa "Margarita Salas", una iniciativa destinada a fomentar la contratación y formación de personal investigador postdoctoral, con el objetivo de atraer talento, impulsar la movilidad internacional y consolidar la I+D+i en la región.

La Consejería de Ciencia, Industria y Empleo destinará 800.000 euros a esta edición, que será gestionada por la Agencia Sekuens, en colaboración con la Fundación para el Fomento en Asturias de la Investigación Científica y la Tecnología (Ficyt). El programa se estructura en dos líneas de ayudas, enfocadas tanto en el retorno de investigadores como en la proyección internacional de jóvenes doctores formados en Asturias.

La primera línea, dotada con 600.000 euros, está orientada a la incorporación de personal investigador doctor que haya desarrollado al menos dos años de experiencia postdoctoral en el extranjero. Con esta medida, el Gobierno asturiano busca facilitar el retorno de talento científico a centros de investigación del Principado y reforzar su capacidad competitiva. La segunda línea, con una financiación de 200.000 euros, irá enfocada a la formación de doctores que hayan realizado su tesis doctoral, o sus estudios de grado o máster, en Asturias. Esta ayuda permitirá financiar estancias de entre uno y dos años en centros nacionales o internacionales de excelencia en investigación, fortaleciendo así la cualificación y experiencia del personal investigador joven.

La convocatoria estará abierta hasta el 30 de septiembre y los centros de investigación del Principado podrán presentar sus solicitudes dentro de este plazo. Además, la Agencia Sekuens se reserva la posibilidad de ampliar la dotación económica si el volumen de solicitudes lo justifica.

Lanzado en 2021, el programa "Margarita Salas" tiene como finalidad fijar talento investigador en Asturias. Desde entonces, ha permitido la incorporación de una docena de jóvenes científicos a diferentes centros de investigación del territorio. Con esta nueva etapa, el programa adopta una fórmula de convocatoria anual, fusionando las líneas de contratación y formación postdoctoral para garantizar una mayor continuidad y efectividad en sus resultados.

El esfuerzo institucional en ciencia e innovación ya empieza a dar frutos. Según los datos de 2023, Asturias incrementó en un 30% el número de trabajadores dedicados a I+D+i, alcanzando los 4.751 empleados a tiempo completo, lo que supone mil más que el año anterior. Este crecimiento consolida al Principado como un referente nacional en investigación y desarrollo.