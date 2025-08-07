Windar completa la entrega de pilotes eólicos para Iberdrola en el Báltico

La energética española Iberdrola ha recibido los últimos monopilotes (poste cimentado en el fondo del mar para sostener un aerogenerador) destinados a su parque eólico marino "Windanker", situado en aguas alemanas del Mar Báltico. Las piezas han sido fabricadas en Fene (La Coruña) por la alianza formada por el astillero público Navantia y la compañía asturiana Windar Renovables, según informó ayer Iberdrola.

Junto a las que se están construyendo para "East Anglia 3", frente a la costa oriental de Inglaterra, las piezas de "Windanker" suponen el segundo contrato de monopilotes de la alianza Navantia-Windar para la eléctrica y se suman a los ya ejecutados previamente en Alemania, Francia y Estados Unidos, fruto de una colaboración estratégica que supera los 1.000 millones de euros en encargos durante los últimos diez años.

En concreto, la producción de estas cimentaciones se ha llevado a cabo en la factoría de monopilotes que ambas compañías operan conjuntamente en el astillero de Navantia Seanergies en Fene. Cada una de las piezas miden hasta 84 metros de longitud y diez metros de diámetro, y pesan hasta 2.100 toneladas. Su construcción ha supuesto la creación de 300 puestos de trabajo, según el comunicado de Iberdrola.

El pedido forma parte del acuerdo marco al que Navantia y Windar (esta última, propiedad del fondo británico Bridgepoint desde mayo de 2023) llegaron en verano de 2021 para la fabricación y el suministro de cimentaciones tipo monopilote XXL.

El presidente ejecutivo de Windar Renovables, Orlando Alonso, valoró este contrato como "una evidencia del alto nivel de calidad de los productos y la fiabilidad de los procesos y la colaboración con Navantia Seanergies desde hace más de nueve años". "En este sentido, trabajamos día a día para posicionar a esta alianza estratégica empresarial y a nuestra compañía en la vanguardia de los nuevos desarrollos de energías renovables en el mercado europeo y a nivel internacional", añadió el empresario asturiano.

El parque eólico "Windanker" forma parte del "hub" que Iberdrola está construyendo en el Mar Báltico y que sumará más de 1.100 megavatios (MW) de potencia instalada y una inversión conjunta de 3.500 millones de euros. Cuando el complejo entre en funcionamiento en 2026 contará con una capacidad de 315 MW.

En paralelo a la finalización del este proyecto, Navantia y Windar también trabajan para Iberdrola en "East Anglia 3". En concreto, la alianza entre ambas empresas están construyendo 45 monopilotes en Fene, mientras que la compañía asturiana fabrica las 95 piezas de transición en su planta de Avilés.