Casi 11.000 docentes logran acreditar su competencia digital

s. bernardo

Oviedo

El Gobierno del Principado de Asturias supera los objetivos marcados por el Ministerio de Educación, Formación Profesional y Deportes en el ámbito de la digitalización educativa. En el marco del programa #CompDigEdu, financiado por los fondos europeos del Mecanismo de Recuperación y Resiliencia (MRR), un total de 10.995 docentes han sido acreditados en alguno de los niveles de competencia digital, 58 más de los exigidos por el Ministerio para este mes de julio.

El proceso de digitalización del sistema educativo asturiano se desarrolla en una doble vertiente: por un lado, la dotación tecnológica a los centros, dentro del programa #EcoDigEdu, financiado con fondos Next Generation y dotado con 12,23 millones de euros; y por otro, la capacitación del profesorado para el uso pedagógico de estas herramientas.

En este sentido, el Principado asegura que continuará reforzando la formación docente. A partir de septiembre, se ofertarán nuevos cursos de competencia digital que se acreditarán de oficio. De los 5,8 millones de euros asignados para este programa, aún queda casi un millón por ejecutar. El Ministerio ha ampliado el periodo de ejecución hasta febrero de 2026, y el plazo de justificación hasta marzo de 2026, lo que permite mantener el impulso durante los próximos cursos.

Además, Educación anunció ayer que, a partir de septiembre, comenzará una nueva fase de formación docente orientada a la digitalización de los centros. Esta incluirá el uso de herramientas innovadoras como impresoras 3D, kits sostenibles, lápices lectores y, en el caso de centros de educación especial, dispositivos de robótica educativa.

Casi 11.000 docentes logran acreditar su competencia digital

