Abierto el plazo de inscripción para el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña de Siero

La cita reparte 13.000 euros en premios en metálico

Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, durante la presentación del plazo del certamen

Aurora Cienfuegos, concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, durante la presentación del plazo del certamen / LNE

Nacho Blanco

Oviedo

Siero abre hasta el próximo 30 de septiembre el plazo de inscripción para participar en el XXI Certamen Nacional de Pintura Contemporánea Casimiro Baragaña. El emblemático certamen sierense es una iniciativa organizada por la Fundación Municipal de Cultura, que aceptará una única obra original, con tematica y técnica libre de cada artista español o extranjero residente en España. Las dimensiones aceptadas oscilan entre los 80x80 centímetros y 180x180 centímetros.

La convocatoria para que los artistas interesados participen fue presentado este viernes por la concejala de Cultura, Recursos Humanos y Policía Local, Aurora Cienfuegos, quien animó a todos los “creadores” a “aprovechar esta oportunidad para dar visibilidad y formar parte de una cita consolidada en el panorama artístico nacional”.

Un jurado especializado será el encargado de seleccionar un máximo de 31 obras finalistas que se expondrán en la Casa de Cultura de Pola Siero, donde también tendrá lugar la entrega de premios. El certamen está dotado con 6.000 euros para el ganador, con 4.000 euros para el segundo puesto y 3.000 euros para el tercero.

 Las bases completas y el boletín de inscripción están disponibles en el Registro General del Ayuntamiento, el Centro Polivalente Integrado de Lugones, la administración de la Fundación Municipal de Cultura, la web municipal y la Base de Datos Nacional de Subvenciones.

