Asturias, un oasis en la gran ola de calor: lo que se viene y lo que ya se está notando en los hospitales

El termómetro alcanzó ayer en Asturias los 34 grados centígrados en una jornada sofocante para el conjunto del país, aunque Asturias es la única comunidad autónoma que esquiva íntegramente en su territorio la alerta meteorológica de calor. La Agencia Estatal de Meteorología (Aemet) amplió ayer hasta el próximo miércoles la alerta por una ola de calor que conlleva temperaturas extremas. La estimación es que los termómetros sigan subiendo en especial este fin de semana, alcanzando en muchas localidades los 40 grados.

La predicción meterológica establece para Asturias dos jornadas de altas temperaturas hoy y mañana antes de que el domingo se intensifique el calor. Para este viernes y sábado se prevén máximas de 31 grados en Cangas del Narcea, de 27 grados en Oviedo, y de 26 en Gijón y Avilés.

Será el domingo, tras una jornada de respiro el sábado, cuando el termómetro se dispare en una tendencia que se prolongará hasta el miércoles. La Aemet advierte de que los 30 grados se superarán en gran parte de la región: en el suroccidente, habitual "sartén" del Principado, las temperaturas se acercarán a los 40 grados, con una estimación de 37 grados en Cangas del Narcea. También se espera que en las Cuencas y en el Centro se superen los 30 grados. La situación se mantendrá el lunes y será el martes cuando comience a remitir, pero muy levemente: en Cangas del Narcea seguirán registrándose 33 grados de máxima, según los meteorólogos.

Sin embargo, la Agencia Estatal de Meteorología seguirá dejando a Asturias fuera de sus alertas por calor, un aviso que se basa en la comparación de las temperaturas previstas con las cifras históricas. No ocurre así con la alerta sanitaria por calor, un aviso que el Ministerio de Sanidad ha establecido en los últimos meses y que busca activar advertencias a la población para evitar "golpes de calor" y un aumento de fallecimientos, pese a que ese aviso se dispare en temperaturas que no son excepcionales. Así, el Ministerio continuará considerando que Asturias está bajo alerta, un indicador sobre el que el Principado pidió prudencia.

Un modelo estadístico. La consejera de Salud, Conchita Saavedra, destacó que los avisos sanitarios se basan en una estimación estadística, el MoMo (Sistema de Monitorización de la Mortalidad Diaria) en España, un modelo que trata de encontrar causas a los incrementos de mortalidad. "Es un modelo estadístico aleatorio para decirnos cuál es el exceso de mortalidad que existe en un momento determinado en una comunidad", indicó la consejera. Saavedra recalcó que "al estar en verano, ese exceso de mortalidad se relaciona en muchos casos con el calor", pero advirtió de que en un tamaño de población como la asturiana y en una climatología como la cantábrica pueden producirse interpretaciones inexactas.

"Datos no muy adecuados". Saavedra se refirió a que ese sistema sanitario puede producir datos que no resultan adecuados: "Puede ser más real en otras comunidades con unos niveles de calor más elevados; en Asturias probablemente no sea esa realidad.

Muertes por calor, muy excepcionales. La consejera de Salud afirmó que en Asturias pueden producirse al año "una o dos muertes diagnosticadas únicamente como golpe de calor", pese a que el MoMo estima entre mayo y junio 35 fallecimientos vinculados al calor: 3 en mayo, 15 en junio, 16 en julio y 1 en agosto.

Con todo, atención a colectivos vulnerables. La consejera destacó que, pese a la incertidumbre, "lo que nos tiene que poner en alerta es la tendencia", y al respecto se refirió al aumento previsible de temperaturas en los próimos días y la posibilidad de que afecte a colectivos vulnerables, en especial "personas mayores con patologías crónicas que durante el varno y con un exceso de calor puede verse descompensada".

Tranquilidad en urgencias. Saavedra recalcó que no se ha producido estos días un aumento de la atención a pacientes respecto a otros años, pero sí destacó cuadros clínicos de "mareas o pérdidas de conocimiento" en personas vulnerables: "Ni hay una saturación de las urgencias, ni un aumento de casos más allá de lo habitual, aunque es cierto que en días de calor se producen más incidencias", señaló.