Asturias sigue aumentando en habitantes gracias a la inmigración

La población del Principado de Asturias creció en 1.846 personas durante el segundo trimestre de 2025, lo que representa un aumento del 0,18 por ciento y eleva el número total de habitantes hasta 1.016.995, según los datos provisionales publicados este jueves por el Instituto Nacional de Estadística (INE).

Este crecimiento consolida la tendencia al alza registrada en los últimos tres años, en los que Asturias solo perdió población en el primer trimestre de 2024, cuando se redujo en 438 personas. Desde abril de 2022, la comunidad autónoma ha ganado 12.669 nuevos residentes, un incremento impulsado casi exclusivamente por la llegada de población extranjera, que ya representa cerca del doce por ciento del total. En lo que va de año, el Principado ha sumado 2.804 nuevos habitantes, y en los últimos doce meses el crecimiento asciende a 6.879 personas. Sin embargo, los datos muestran una realidad demográfica dual: mientras la población nacida en el extranjero aumentó en 2.862 personas en el segundo trimestre, hasta alcanzar los 120.578 residentes, la nacida en España se redujo en 1.016, situándose en 896.417.

Esta brecha se amplía al observar los datos anuales: en el último año, la población nacida en el extranjero creció en 12.071 personas, mientras que la nacida en España descendió en 5.192. Del total de habitantes de Asturias, 531.175 son mujeres y 485.820, hombres.