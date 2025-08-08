Aval sindical al recorte de 70 empleos para la acería verde de Arcelor
Los representantes de la plantilla suscriben la reorganización que implicará el nuevo horno eléctrico de Gijón, que arrancará en 2026
Los sindicatos con representatividad mayoritaria en la factoría de ArcelorMittal en Veriña (Gijón) refrendaron la reorganización laboral que implicará la nueva acería eléctrica, cuyas obras comenzaron hace más de un año y en las que la multinacional siderúrgica invertirá 213 millones de euros. La transformación, que incluye procesos más automatizados en el funcionamiento de la acería, suponen la desaparición de 70 puestos de trabajo.
El documento, que ha contado con la firma de los sindicatos UGT, USO, CSI, Aciaa y Sitam (sólo se ha opuesto CC OO), señala que el nuevo horno eléctrico, cuyo arranque está previsto para el primer trimestre de 2026, "estará equipado con sistemas de control inteligentes y automatizaciones avanzadas que optimizarán el consumo energético y el flujo productivo".
El cambio productivo, indica también el texto, "tendrá efectos organizativos y funcionales sobre las tres secciones productivas de la acería, especialmente en la zona de convertidores, y colateralmente en mantenimiento y en la estructura general del departamento".
