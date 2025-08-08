Bada y Muñalén descubren la otra cara del folk asturiano en Lorient

Ante un público más acostumbrado a la gaita, el tambor y las panderetas y los compases tradicionales de la música celta, dos de los músicos más dotados del folk asturiano, Rubén Bada y Pepín de Muñalén, estrenaron ayer en el Palacio de Congresos de Lorient su nuevo proyecto, con un repaso, de Oriente a Occidente, del repertorio más desconocido de la música tradicional asturiana.

Bada y Muñalén echaron mano de otros instrumentos y otras tradiciones recuperadas en los últimos años para darles nueva vida en directo. Con flautas, guitarra, violín o bouzouki ofrecieron un completo repaso al repertorio de música bailable y cantable, con el propio Bada a la voz, más extraño para el público bretón pero que fue calando en el auditorio hasta despedirlos con una sonada ovación. Su actuación formó parte de la sesión que Lorient reserva para los llamados "celtas del sur", los proyectos de asturianos y gallegos. De esta forma, otro motivo de orgullo para los asturianos, compartieron su actuación, en el mismo programa, con la del cuarteto del percusionista gallego Xavier Díaz.

Los otros protagonistas asturianos de la jornada de ayer fueron el grupo de baile de Candás "San Félix", que en uno de los escenarios centrales del festival ofreció un espectáculo de casi una hora dedicado también a ofrecer una visión muy amplia de todo el folclore asturiano.

"San Félix", ayer, durante su actuación. / LNE

La actuación de los de "San Félix", muy celebrada por el público, se desarrolló dentro de las sesiones denominadas "tardes de músicas y danzas". El grupo de baile llevó a Lorient uno de sus últimos espectáculos, "Llamando a conceyu", un proyecto de calle que adaptaron al escenario para el escenario de Lorient. De negro riguroso, los integrantes de "San Félix" fueron ofreciendo pinceladas de los distintos registros de la tradición asturiana, en una clave similar a la de Bada y Muñalén orientada a abordar el repertorio menos conocido. El espectáculo sirve también para presentar distintos trajes y modos y cuenta con la colaboración de músicos bretones.

Por último, ayer fue el cierre de las representaciones del espectáculo "Horizons celtiques" en el estadio de Lorient y también se pudo escuchar otra nueva creación del festival con músicos de todas las delegaciones en la que Rubén Bada fue el encargado de aportar la parte asturiana.