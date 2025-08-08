Cogersa en la Feria: "Recicla, cada casa cuenta, cada gesto importa"

Como cada verano, el Consorcio para la Gestión de Residuos Sólidos de Asturias (Cogersa) está presente en la Feria Internacional de Muestras de Asturias (FIDMA), que este año celebra su 68.ª edición. El stand de la entidad pública reproduce una vivienda y anima a la ciudadanía a separar papel, envases, vidrio, materia orgánica y restos especiales (peligrosos y voluminosos), tal como recuerda su eslogan: "Recicla, cada casa cuenta".

El espacio del consorcio está atendido por personal de educación ambiental que resuelve dudas y preguntas sobre todo lo relacionado con la correcta gestión de residuos. "Creamos un punto de atención ciudadana, de formación y de sensibilización que recibe miles de visitas en apenas dos semanas; y lo hacemos así porque creemos que es útil, para seguir fomentado la participación y aumentando la confianza en el valor del esfuerzo diario que se realiza para reciclar en las casas y en los centros de trabajo", destaca Susana Madera, directora general de Medio Ambiente y vicecepresidenta de Cogersa.

El stand de Cogersa integra actividades lúdicas que ponen a prueba el conocimiento de los participantes sobre el uso correcto de los contenedores de colores y las buenas prácticas cotidianas para reducir, reutilizar y reciclar. Este año el consorcio quiere comunicar además la relación directa que hay entre la economía circular y la lucha contra el cambio climático, a través de la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero (GEI).

Una zona del espacio de Cogersa en FIDMA / Pablo Solares

Según la Fundación Ellen Mc Arthur, las medidas tomadas con relación a la transición hacia energías renovables y la eficiencia energética, solo abarcan el 55% de las emisiones globales; el 45% restante proviene de la producción de coches, ropa, alimentos y otros productos que consumimos diariamente. Por eso la economía circular puede ayudar a completar los objetivos de la ONU de reducción de GEI (lograr las emisiones netas cero antes de 2050 y, así, limitar el calentamiento global a 1,5°C) al transformar la manera en que producimos, usamos y desechamos.

Actividades para todos los públicos y premios al compromiso

Quienes se acercan al expositor de Cogersa pueden participar en juegos educativos como un "rosco" de preguntas sobre el reciclaje o un "escape room" inspirado en la separación de residuos y el consumo responsable. Los participantes pueden conseguir obsequios como bolsas de la compra o mochilas de material recuperado, imanes de contenedores, vasos de semillas, e incluso un cargador de móvil solar, entre otros.

Además, el Día especial del Medio Ambiente en FIDMA, que se celebrará el jueves 14 de agosto, se repartirán a los asistentes más comprometidos cubos marrones, bolsas compostables y kits del reciclaje. Cogersa también ofrecerá información sobre el servicio de recogida selectiva y el programa de educación ambiental, incluidas las visitas a las instalaciones centrales de Serín. El stand del consorcio se ubica una vez más en el pabellón 3 de Fidma, donde permanecerá abierto al público en horario de 11:00 a 14:30 horas y de 16:30 a 21:00 h, del sábado 2 al domingo 17 de agosto.

"En Cogersa nuestro compromiso es formar e informar para que cada residuo acabe en el lugar adecuado, facilitando así una gestión eficiente y responsable de los recursos; ya que separar para reciclar también supone un ejercicio de responsabilidad ciudadana y una forma de comprometerse con las generaciones futuras", ha reseñado Susana Madera.

Los últimos datos anuales del consorcio reflejan que el 2024 Cogersa gestionó 108.888,59 toneladas (t) de desperdicios clasificados y depositados por la ciudadanía en los contenedores de recogida separada o en la red de puntos limpios. Esta cantidad equivale al 24,3% del total de desechos municipales tratados (448.077,55 t). Pese a representar una mejoría con relación al 22,93% de 2023, el dato sigue estando lejos del objetivo fijado en la legislación: para 2035, el porcentaje de residuos municipales recogidos separadamente será como mínimo del 50 % en peso del total generado.