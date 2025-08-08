El cónsul de México en Asturias dice adiós después de once años

Tras once años al frente del Consulado de México en Asturias y León, Jesús Gutiérrez se despide de la que durante más de una década fue su cada: Gijón.

"Me despido con la satisfacción de haber servido con dignidad, compromiso y respeto a los intereses de México, y con el orgullo de haber contribuido al fortalecimiento de los lazos entre nuestras queridas naciones", señaló ayer el diplomático.

Durante su gestión, el Consulado se consolidó como un referente de atención y protección para los mexicanos en la región. En el ámbito bilateral, impulsó iniciativas clave como la colaboración entre astilleros asturianos y armadores mexicanos, el respaldo al Archivo de Indianos, la promoción del Premio Cervantes a Fernando del Paso y el impulso a la Casa de México en España, hoy uno de los mayores referentes culturales mexicanos en el exterior.

Gutiérrez Rodríguez también destacó el recibimiento del buque escuela de la Armada mexicana en el puerto de Gijón como uno de los momentos más emotivos de su paso por el norte de España. Además, agradeció el apoyo de instituciones como el Gobierno del Principado, la Delegación del Gobierno, ayuntamientos, cuerpos de seguridad y medios de comunicación.

El diplomático reconoció especialmente a empresarios de origen asturiano y leonés, como Antonio Suárez y Valentín Díez Morodo, por su papel en el fortalecimiento de los vínculos económicos y culturales entre México y España.