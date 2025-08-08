Crónica subjetiva de medio siglo de mudanza: una reflexión sobre de dónde viene y a dónde va Asturias

Me piden un balance de la Política Agraria Común (PAC) para Asturias en estos tiempos de mudanza. Casi nada. Medio siglo de más mudanza. Será que el desarrollo es cambio. Por eso se gana o se pierde. El resultado no dependerá del último minuto (o si) sino de cómo se hayan jugado los anteriores.

Cuando alistaron nuestra pequeña embarcación en la gran flota europea puso rumbo a dónde la mandaron y fue reabastecida periódicamente. Así, bien abrigada, Asturias inició el camino de la transformación estructural de sus pilares, con la conciencia de un viejo país que había vivido mucho, con una intensidad que la llevó arriba.

Sí, ya sé que la petición era hablar del campo, de "las alas" de la páxara pinta. Pero a mí más me parece una curiosa libélula de montaña, llena de vibrantes alitas. También me parece que la visión debe ser regional como mínimo, pues Asturias es un país totalmente montañoso y de urdimbre trabada, que acoge muchos mundos, que aún siendo pequeños la hacen grande y diversa, a su manera.

También hay que hablar de la Unión Europea, aquella que en la Cumbre de Lisboa de 2000 aspiraba a liderar el mundo. Más o menos el mismo año en el que empezaron a manifestarse las políticas renacionalizadoras, precisamente cuando Alemania acababa de pagar su reunificación, y Francia perdía fuelle... e influencia en la Unión ampliada. Luego vinieron muchas más cosas, pero a nosotros no nos iba mal…

Ahora, la UE tiene otras cosas que atender, ya no aspira a liderar el mundo, sino a hacer pódium. Para eso deja de lado algunas políticas que hasta ahora consideraba comunes (cohesión, infraestructuras, políticas agrarias) y las cede a la autonomía nacional. Que cada uno prepare su guiso y con su pan, y con el que le dé la UE, se lo coma.

Ahora, en el centro de la preocupación de la Comisión están los desafíos que considera estructurales para la supervivencia de la Unión. No es que lo anterior no importe, pero los nuevos cursos de acción se derivan de la identificación de prioridades de signo geopolítico, unas para protegerse de imprevistas contingencias y potenciales adversarios y otras para ganar aliados. Todas son demandantes de recursos.

En resumen, la fragata Asturias comenzó hace medio siglo una maniobra de curva parabólica que la llevó primero a separarse de la evolución de la flota, mientras cambiaba la propulsión, y luego a compartir rumbo. El destino la llevó a pasar por el océano de la contracción, manifestada como desvitalización social y descapitalización económica. Pero la maniobra no la descolgó, como algunos pronosticaron, sino que la hizo como desviación, más o menos controlada, de la formación, con aspiración de reingresar a ella.

En esas estaba, pues la embarcación demostró tener capacidades estructurales: resiliencia, para encajar los golpes; entidad metropolitana y urbana; cualidad industriosa y paisaje atractivo. Con esto y con la sobrealimentación procedente de transferencias la curva de reingreso parecía garantizada. Teóricamente se ganaba tiempo para conseguir autopropulsión, aunque tanta tranquilidad aparentemente asegurada distendía la necesaria lucha por la vida, y enajenaba, engañando.

Ahora hay noticias que no deberían sorprender, pero que alarman, pues la curva de reingreso puede verse suspendida por las condiciones hostiles del entorno, que interrumpen el reabastecimiento de rentas redistributivas sin haber conseguido equilibrar el balance con las productivas.

Asturias es montaña, toda ella (94% de su superficie) y eso le imprime buena parte de su conciencia territorial. Es la región más montañosa de España y de Europa. Para ella es muy importante precisar la aportación que prestan las montañas a la dotación de servicios y reclamar su condición de patrimonio valioso para la especie.

Aun así, la supervivencia como territorio pasa por encontrar actividad industriosa. En el pasado ésta se había conseguido a través de un proceso cultural, que había depurado unos sistemas de gestión territorial, de equilibrios delicados, dinámica lenta y resiliencia ante las pulsiones externas y bruscas. Pero en las últimas décadas, crisis demográfica y productiva se enlazaron en un círculo que condujo a la desvitalización de las montañas españolas, a la fragmentación del territorio, y a poner en cuestión la continuidad de su misión como reserva energética.

Si la montaña genera diversidad, no se puede hablar de una montaña ocupada en exclusiva por una sociedad agraria o rural y menos en Asturias. A comienzos del siglo en España se optó por diluir la especificidad de la problemática montana, entonces algunos recomendaron una ley general para la montaña española. No fue posible. De haberlo sido Asturias se hubiera visto más protegida. Y estaba justificado, pues en comparación con otras comunidades autónomas destaca su hándicap . Por ejemplo, en Cataluña la montaña ocupa la mitad de su superficie, pero en ella reside sólo un 5 % de su población; mientras que en Asturias las cifras son del 94% de la superficie y del 54% de la población. Aún hay más, pues incluso su conurbación central es singular por montañosa y costera.

Tenemos que concluir que la identidad del país viene determinada por su geografía y que Asturias es la Comunidad Autónoma paradigmáticamente de montaña dentro de España y de la UE. Sin embargo, la problemática de la montaña se subsumió en la más general de áreas desfavorecidas, que se trataron con la prescripción general, y como ahora ésta se recorta, convendrá volver a reclamar lo específico, agravado por su condición de espacio de integración y no motor.

Dentro de los primeros, en la UE aparecen dos categorías: los de fuerte potencial (centro y área costera) y el de débil potencial (el interior). En el espacio costero, que en Asturias también es de montaña, reside casi la mitad de la población regional, mientras que en el interior no metropolitano apenas si reside un décimo del total, disperso además en una multitud de aldeas y villas.

Otra característica de la región paradigma es el enclavamiento. Asturias es el núcleo de la Gran Cantábrica, el polo montañoso peninsular, el noroeste ibérico, donde vive Finisterre, el hijo de Breogán (concretamente en el Valledor). Una más es la fragmentación, debida a la presencia de sistemas territoriales con dinámicas contrastadas, que apuntan a futuros opuestos.

Si el principio de la cohesión territorial pierde importancia en la construcción europea y se deja al albur nacional, en tal escala habría que argumentar la necesidad de una fórmula integradora derivada de este principio, lo que no debería ser una sorpresa, pues ya estaba anticipado por la Comisión Europea, que dejaba a las autoridades, nacionales y regionales, la intervención.

La segunda transición demográfica

Comienza en Asturias a partir de 1980. Entonces no podría decirse que el despoblamiento fuera su característica más relevante. El país había conocido desde los inicios del siglo XX diferentes procesos de modernización que le permitieron concluir bien pronto la transición demográfica.

Eso se compaginó con la plenitud del Sistema Agrario Tradicional, al que prolongó la despiadada historia nacional hasta fines de la década de 1950; en las dos siguientes fueron eliminados sus elementos menos productivos para concentrarse en sus potenciales óptimos, por lo que el SAT, si bien simplificó sus funciones productivas, mantuvo la complejidad de su subsistema ganadero.

Su manejo conformaba el sistema y requería conocimientos muy variados, que el profesional absorbía "respirando" el ambiente, impregnado de una cultura milenaria, que se transmitía por las instituciones tradicionales locales; con esas externalidades el ganadero "aguantaba" a pesar de que los rendimientos de las explotaciones fueran mínimos para unas condiciones laborales muy físicas.

Pero a comienzos de la década de 1980 todo cambió. La contención se perdió, la dinámica se aceleró, y la tensión contenida en el muelle territorial proyectó a un futuro de disolución aquellos rasgos que contumazmente habían mantenido el SAT, que llega al final de su ciclo. Asturias, conoce en esta década su segunda y fulgurante transición demográfica, que la lleva a la desvitalización a través del envejecimiento.

Algunos dirán que fue la entrada en la Unión Europea; otros el nuevo estadio de integración en la civilización actual; hay quienes lo concretarán en los procesos de urbanización-metropolitanización; y habrá quien lo atribuya a la nueva mentalidad de una sociedad donde el trabajo físico ya no la caracteriza, y sí el consumo.

Con las distintas formas de transferencia de rentas provenientes de la Unión, el proceso de cambio adoptó la forma de disolución, quemándose el SAT como pólvora mojada, sin ruido y casi sin humo, mediante el aporte de rentas redistributivas que se transfieren a los titulares de las explotaciones.

Con la perspectiva que da el tiempo quizás podríamos representar lo sucedido como un tsunami que, en unos pocos años de la década de 1980, desmanteló las estructuras en las que se organizaba la vida tradicional en la montaña. Cuando la onda se retira, quedan, como náufragos aislados en el territorio desmantelado, algunas explotaciones ejemplares por su profesionalidad avanzada, a las cuales se da asistencia mediante periódicos reabastecimientos que, en forma de subvenciones, vienen a completar su cuenta de resultados.

No hubo un plan general para reconstruir el territorio nacional afectado. En España las competencias estructurales en esta materia se regionalizan de acuerdo con una cierta interpretación de principios constitucionales y las determinaciones de la PAC. El problema es de gobernanza, asociado a importantes déficits de cooperación en la configuración general del Estado. Se produjo una reconversión, pero no se preparó la necesaria reestructuración del territorio en las nuevas condiciones.

En 1990 en Asturias sólo las indemnizaciones compensatorias de montaña beneficiaron a 18.230 explotaciones; mientras que en 2010 todas las medidas de ayuda específicamente relacionadas con la agricultura de montaña se aplicaron a 7.000 beneficiarios, por un importe 23,2 millones de euros.

Asturias fue desligando montaña y agricultura, pues no puede unir el concepto de montaña exclusivamente a lo agrario, aunque tal dedicación sea relevante localmente; ni a lo rural, pues parte de la vida de la comunidad montañesa se desarrolla en entornos urbanos y metropolitanos, con una economía industrial y de servicios que se ha encajado en el medio montañoso con dificultades, y éstas, en parte, vienen de no haber encontrado modelos de ordenación del territorio adaptados a la original identidad regional.

Leader fue un revulsivo, basado en la movilización de los actores económicos locales, pero el problema demográfico se ha agudizado y la cuestión llega a ser ¿a quién movilizar? Permanece la finalidad: mantener ocupada dinámicamente la montaña; con un objetivo: generar actividad industriosa adaptada a las capacidades de los territorios; y un método: la economía de la identidad, entendida como la que proyectan las regiones capaces de reunir su "capital inmaterial" (saber, talento, experiencia, sensibilidad, cultura, relaciones humanas) con su "capital relacional" (imagen, propiedad industrial, redes, relaciones con el paisaje y con los valores que inspiran sus decisiones) para obtener nuevos productos.

Hacia la tercera transición demográfica

El gran juego global que desmaterializa la actividad económica abre una oportunidad para Asturias, pues prima la diferencia, la calidad, la innovación y reclama la lógica de proyecto. La que enlaza la visión estratégica (donde se formula la ambición compartida para el territorio a largo plazo, enfocándola de manera transversal hacia los problemas); la dirección táctica (a medio plazo, sectorial, con la que acompañar los proyectos empresariales y sociales); y la acción operativa (basada en la inteligencia territorial, captada mediante la participación permanente, el trabajo con las vanguardias portadoras de proyecto, y la acción simplificada de la administración). Por tanto, hay oportunidades.

También se incrementan los riesgos, derivados de la nacionalización de ciertas políticas comunes de la Unión y de su consecuencia , el avivamiento de la competencia regional, que utilizando el distinto peso político, recrea relatos para obtener los mejores paquetes de menguados recursos europeos; lo que se revela importantísimo, pues el modelo de evolución y su daño colateral, la enajenación, confundieron estas transferencias con una situación estable y permanente, y en Asturias constituyen el telón de fondo donde encuadrar la necesaria planificación de las operaciones para aguantar en pie y activos una tercera transición demográfica.