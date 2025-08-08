Y un día después del Sella... otro "ejército" de 400 efectivos garantizará la seguridad en el Xiringüelu: habrá 45.000 personas en el prau

A una de las fiestas veraniegas más importantes de Asturias, le quedan pocas horas para arrancar. Este domingo 10 de agosto se abrirá el Prau Salcéu, en el corazón de Pravia, para dar entrada a más de 45.000 romeros y romeras que disfrutarán de una tarde de camaradería, sidra y disfrute en el Xiringüelu 2025.

Para garantizar la seguridad de todos los romeros, se desplazarán cerca de 400 efectivos entre Guardia Civil, Policía Local, seguridad privada, servicios médicos, salvamento y personal de organización. Este dispositivo está coordinado por un Plan de Autoprotección, cuyo objetivo es el de prevenir y controlar cualquier tipo de riesgo que pueda afectar a los miles de personas que ocuparán el Prau Salcéu.

Las cifras del despliegue

Este plan se activará a las 9.00 horas del domingo 10 de agosto, y se mantendrá operativo hasta las 1.00 horas del lunes 11 de agosto. La Cofradía del Xiringüelu destina más de 50.000 euros para asegurar una cobertura de seguridad y médica satisfactoria para el evento, y cerca de 33.000 euros de cara a la limpieza del prau y la gestión de residuos.

La Guardia Civil movilizará a un total de 250 efectivos de distintas unidades, y la Policía Nacional hará lo propio con 16 agentes (3 de Pravia y 13 de Avilés), con turnos de mañana, tarde y noche. Además, la seguridad privada (SERVECO) contará con 30 vigilantes de seguridad y 30 auxiliares que controlen las entradas, los traslados y las evacuaciones; y RENFE aportará 1 jefe de equipo y 9 vigilantes (4 en la estación de Pravia y 5 en los trenes).

Por su parte, desde el dispositivo sanitario, la organización TRANSINSA/GESPRIN contará con 4 médicos, 6 DUE, 20 técnicos de emergencias sanitarias (TES), 8 socorristas, y varios puestos y vehículos de distinta índole que agilicen las emergencias.

Por último, de cara a las altas temperaturas estivales que podrían afectar al evento, se habilitarán zonas de ducha bajo cada puente, que permitan a los romeros refrescarse y prevenir posibles golpes de calor. No obstante, la organización del Xiringüelu, desaconseja de forma impetuosa el baño en el río, por las potenciales situaciones de riesgo que esto puede generar.