Europa prefiere los cañones a la mantequilla: Asturias tendrá dificultades en el campo y posibilidades para su industria armamentística

Europa da un giro en sus presupuestos. Habrá más dinero para armamento y menos para la cohesión y el campo. Más cañones y menos mantequilla ante el nuevo orden mundial. Europa tiene que defenderse sola y ese criterio ha pesado enormemente restando financiación a los tradicionales fondos agrícolas y de cohesión.

España, que es un receptor neto de ellos, se verá muy afectada. A cambio tendrá nuevos recursos para sus industrias, sobre todo la de defensa. Lo mismo le ocurrirá a Asturias. El debate, que será largo y tortuoso, se inicia ahora con un rechazo bastante generalizado de la propuesta presentada por la presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen.

Casi nadie respalda el nuevo Marco Financiero Plurianual (MFP), el presupuesto de la Unión Europea (UE) para el período 2028-34 presentado el 16 de julio en Bruselas que establece unos recursos de 1,8 billones de euros para el período, frente a los 1,2 billones del actual.

La presidenta de la Comisión, Ursula von der Leyen, principal responsable del proyecto, lo defendió como "el más grande, más inteligente y más ágil" para abrir "una nueva era". En realidad, cambia las prioridades sin incrementar el total del gasto previsto por lo que propone recortes difíciles de asimilar para la mayor parte de los ciudadanos.

Este es el verdadero presupuesto de Von der Leyen, el que responde a su visión de Europa y de los retos geopolíticos. La presidenta tendrá que defenderlo con mucha habilidad para que recoja los cambios profundos que ha introducido y que han sido descalificados de manera inmediata. Incluso en sus propias filas, las del Partido Popular Europeo (PPE).

Queda por delante un proceso largo y complejo, como todas las decisiones importantes en la UE, antes de la aprobación final para que comience a ejecutarse en 2028, justo al final del mandato de esta Comisión. Las próximas elecciones serán en mayo de 2029.

Los cuatro co-ponentes del MFP en el Parlamento, del PPE y socialdemócratas, han sido contundentes en su primer análisis: "Con un presupuesto que representa solo el 1,26 % de la renta nacional bruta, incluido un 0,11 % destinado al reembolso de la deuda del instrumento NextGenerationEU, y teniendo en cuenta la inflación, la UE corre el riesgo de quedarse paralizada".

Según ellos el proyecto "no prevé fondos suficientes para prioridades esenciales como la competitividad, la cohesión, la agricultura, la defensa, la adaptación al cambio climático y la inversión necesaria para una economía sostenible que funcione para todos. El punto de partida de la propuesta revela una sorprendente falta de ambición".

LAS CLAVES

Las prioridades podrían variar por una situación geopolítica internacional extremadamente voluble. Por eso la presidenta ha insistido tanto en que sean "flexibles", capaces de enfrentarse a retos inesperados como ha ocurrido con la pandemia o la guerra de Ucrania de modo que puedan trasvasarse los recursos más fácilmente de una partida a otra en función de los desafíos del momento.

En segundo lugar, que sirvan para afianzar la Europa democrática, el estado de derecho, al vincular de manera más estrecha las aportaciones económicas a que se cumplan las reglas democráticas, base y origen de la UE. Un aviso para navegantes dada la creciente hostilidad de algunos países con los mandatos de Bruselas, cuyo caso más conocido es el de Hungría.

Desde el punto de vista financiero no aumentan tal como habían reclamado algunos países, caso de España. Tampoco se extienden programas tan novedosos como el Next Generation EU que termina en 2026 aunque deja la puerta abierta a posibles fondos comunes para hacer frente a crisis inesperadas. Como norma no habrá deuda común siguiendo el criterio de Alemania y de los denominados países frugales del norte de Europa.

Se crean los Planes de Asociación Nacionales y Regionales que agruparán todos los fondos actuales y futuros, incluida la Política Agraria Común (PAC), con la intención de flexibilizarlos en función de las necesidades de cada país. El Comité de las Regiones y de las Ciudades ya ha expresado su más absoluto rechazo por su carácter centralizador.

EL VUELCO EN DEFENSA

El cambio más significativo en la asignación de recursos respecto al anterior MFP (2021-27) es, sin duda, la apuesta por la política de Defensa. Viene a corroborar lo que la mayor parte de los estados miembros acaban de firmar en La Haya, presionados por Estados Unidos, en la última cumbre de la OTAN con la sola oposición de España: que en 2035 el gasto en seguridad alcance el 5% del PIB.

Los 131.000 millones propuestos, cinco veces más que ahora, van destinados a la industria no a la gestión de los ejércitos que dependen de cada país y se coordinan en la OTAN. Organización militar integrada por 23 de los 27 estados de la UE (no están Austria, Chipre, Irlanda y Malta) junto con Estados Unidos, Canadá, Reino Unido, Noruega, Turquía, Albania, Islandia, Montenegro y Macedonia del Norte.

Alemania es el ejemplo más evidente de esta apuesta. El nuevo canciller conservador, Friedrich Merz, quiere fortalecer su ejército y este giro de Bruselas encaja en sus aspiraciones. Pero no en todas partes lo ven igual. El embajador de Francia ante la UE, Philippe Léglise-Costa, recordó no hace mucho ante varios eurodiputados el riesgo de un ejército alemán poderoso cuando el segundo partido del país es de extrema derecha con elementos en sus filas que defienden el nazismo.

ENERGÍA E INVESTIGACIÓN

La energía se convierte en una prioridad con el programa Conecta Europa destinado a reducir los costes para empresas y ciudadanos. Pasará de disponer 6.000 millones a 30.000. España será uno de los países más beneficiados para mejorar sus conexiones con el resto del continente a través de Francia y por el potencial de sus energías renovables.

La investigación y la apuesta por las nuevas tecnologías podrían mejorar. Se quiere quintuplicar el presupuesto para la digitalización y la Inteligencia Artificial hasta alcanzar 54.800 millones de euros que estarán en un nuevo Fondo de Competitividad destinado a impulsar un ecosistema empresarial capaz de mantener el pulso a Estados Unidos y China.

El programa de investigación y desarrollo Horizon sube de 95.000 a 175.000 millones de euros: uno de sus retos será atraer talento de otros países, sobre todo de EEUU. Se mantendrá el Eramus y se creará un nuevo programa para apoyar entidades culturales, medios de comunicación y sociedad civil, dotado con 6.800 millones de euros.

LOS DAMNIFICADOS

Los sindicatos agrarios expresaron sus protestas en Bruselas el mismo día en que Von der Leyen presentó el documento. Sospechaban que la apuesta por la industria de defensa obligaba a recortes que iban a afectarles. Así fue, pese a las promesas en contrario que habían recibido durante las grandes manifestaciones del año pasado.

Razones de peso tienen para oponerse. La PAC, uno de los pilares de la construcción europea, pasará de disponer de 386.000 millones en el período actual a 300.000. Será una de las batallas cruciales los próximos meses.

También salen perdiendo los fondos de cohesión y sociales, principal instrumento para reducir las diferencias de desarrollo entre regiones. Asturias ha sido un territorio muy beneficiado históricamente por esos fondos. Aparte de que serán centralizados y las regiones perderán peso en las decisiones. Habrá cierta excepción con los países del Este por su proximidad a zonas de conflicto y por su retraso.

Clima y medio ambiente pueden salir tocados también. Se integrarán en los planes nacionales y no habrá recursos directos como hasta ahora para objetivos de biodiversidad. Desaparece el programa Life, por ejemplo. No pocos grupos y entidades han dado la voz de alarma ante lo que consideran un paso atrás de la política medioambiental. El giro a la derecha de Europa tiene consecuencias.

RECURSOS

Aunque la mayor parte del presupuesto se nutre de los estados miembros, la Comisión defiende la imposición de nuevos impuestos sobre tres materias: residuos eléctricos, grandes empresas y tabaco (a añadir a las tasas actuales) para recaudar entre 25.000 y 30.000 millones directamente. Una propuesta que, según muchos expertos, no tiene apenas recorrido, sobre todo en lo que se refiere a las grandes corporaciones que simplemente podrían irse fuera de la UE.

RECORRIDO DE LA PROPUESTA

El Marco Financiero Plurianual necesita la aprobación del Parlamento y del Consejo. Hace año y medio que el equipo de Von der Leyen, que encabeza su poderoso jefe de gabinete Björn Seibert, inició contactos con cada estado para conocer sus prioridades, muy variadas y, en ocasiones, antagónicas.

En el juego de equilibrios de la UE hay que escuchar a todos, pero de manera primordial a los contribuyentes netos como Alemania o Países Bajos, que se niegan a aumentar su aportación. De ahí que, teniendo en cuenta la inflación y que desaparece el Next Generation el presupuesto neto decrece.

El proyecto sufrirá cambios importantes en su debate en el Parlamento. El Partido Popular Europeo (PPE) es el grupo mayoritario, pero necesita aliados. Hasta ahora a Von der Leyen la han respaldado conservadores, liberales, socialdemócratas, y, en ocasiones, verdes que son los que han construido históricamente la UE. Así ha sido en la reciente moción de censura presentada por la extrema derecha. Sin embargo, en esta legislatura las tensiones se han disparado porque el PPE tiene a su derecha tres grupos con los que también puede pactar, todos ellos euroescépticos en diversos grados.

El ambiente está enrarecido y cada vez más eurodiputados de izquierdas defienden irse a la oposición para marcar diferencias con los conservadores. Este presupuesto será clave. El socialista español Javi López, vicepresidente del Parlamento, ya ha advertido que la propuesta "cruza todas las líneas rojas". Se anuncia un debate intenso y cargado.

En el Consejo, donde se sientan directamente los gobiernos, Von der Leyen cuenta con más apoyos por la proximidad ideológica (de los grandes países solo España tiene un gobierno de izquierdas), pero necesita unanimidad. Algunas de sus propuestas no van a gustar a los menos pro-europeos como Hungría o Eslovaquia. Habrá que encajar las enmiendas del Parlamento, generalmente más europeístas, con las reticencias de los estados a ceder más dinero y más soberanía a Bruselas. Pero, como siempre, se llegará a una fórmula satisfactoria. Tienen casi dos años para conseguirla.

El MFP fue propuesto por primera vez en 1988, cuando Jacques Delors era presidente de la Comisión, para períodos amplios (este que se empieza a negociar sería el séptimo) que impidan la posibilidad de bloqueos durante la legislatura como ocurre con los presupuestos anuales (caso actual en España). Desde el punto de vista legal es un Reglamento, es decir una norma de obligado cumplimiento para los 27 estados miembros.