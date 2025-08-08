Más de medio millón de euros en ayudas a la faba y verdina

s. b.

Oviedo

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, anunció ayer una partida de 568.365 euros para compensar los daños sufridos por las cosechas de faba asturiana y verdina durante la última campaña, afectados por fenómenos meteorológicos adversos. La medida beneficiará a 115 agricultores: 90 de faba y 25 de verdina, que recibirán 2.200 y 2.000 euros por hectárea, respectivamente. Las lluvias de primavera y la posterior proliferación de hongos provocaron un descenso del 60 por ciento en la producción. Además, en el marco de la PAC 2025, 50 productores han accedido por primera vez a la ayuda de recursos genéticos vegetales. El consejero también destacó la puesta en marcha de la Mesa Técnica de la Faba, que busca mejorar la coordinación entre productores, técnicos e investigadores para proteger y potenciar este cultivo emblemático de Asturias.

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL

Noticia guardada en tu perfil

Ver noticias guardadas

  1. La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
  2. Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
  3. De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
  4. Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera
  5. Las apabullantes cifras de la gran oposición sanitaria de Asturias: más de 65.000 aspirantes para 2.003 plazas
  6. Salud activa durante dos días la alerta máxima por altas temperaturas en media Asturias: hay 32 municipios afectados
  7. Candás mete la sexta con el Rally de la Sidra: por primera vez en domingo y con 'menos gente, pero muy animada
  8. Los incendios forestales en Asturias bajan a cinco, pero se mantiene activo el plan de emergencias

El cónsul de México en Asturias dice adiós después de once años

El cónsul de México en Asturias dice adiós después de once años

Casi 11.000 docentes logran acreditar su competencia digital

Unidad para "poner en valor" la empresa asturiana: la Feria propicia el reencuentro de los líderes de la FADE y las tres Cámaras de Comercio

Unidad para "poner en valor" la empresa asturiana: la Feria propicia el reencuentro de los líderes de la FADE y las tres Cámaras de Comercio

Bada y Muñalén descubren la otra cara del folk asturiano en Lorient

Bada y Muñalén descubren la otra cara del folk asturiano en Lorient

Montaña Rodríguez-Ovejero, directora de desarrollo de negocio internacional del Grupo Satec: "En el ámbito internacional la presencia de la mujer está igualada"

Montaña Rodríguez-Ovejero, directora de desarrollo de negocio internacional del Grupo Satec: "En el ámbito internacional la presencia de la mujer está igualada"

Las muertes en el trabajo suben en Asturias: nueve hasta junio frente a las seis de 2024

Las muertes en el trabajo suben en Asturias: nueve hasta junio frente a las seis de 2024

El Principado empieza a elaborar las cuentas de 2026

Melania Álvarez deja el Senado para dirigir un clúster empresarial social

Melania Álvarez deja el Senado para dirigir un clúster empresarial social
Tracking Pixel Contents