Más de medio millón de euros en ayudas a la faba y verdina
s. b.
El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, anunció ayer una partida de 568.365 euros para compensar los daños sufridos por las cosechas de faba asturiana y verdina durante la última campaña, afectados por fenómenos meteorológicos adversos. La medida beneficiará a 115 agricultores: 90 de faba y 25 de verdina, que recibirán 2.200 y 2.000 euros por hectárea, respectivamente. Las lluvias de primavera y la posterior proliferación de hongos provocaron un descenso del 60 por ciento en la producción. Además, en el marco de la PAC 2025, 50 productores han accedido por primera vez a la ayuda de recursos genéticos vegetales. El consejero también destacó la puesta en marcha de la Mesa Técnica de la Faba, que busca mejorar la coordinación entre productores, técnicos e investigadores para proteger y potenciar este cultivo emblemático de Asturias.
- La mayor ola de calor del verano abrasará a Asturias: temperaturas de 36 grados hasta el domingo y riesgo muy alto de incendios
- Los bomberos, hartos de atender emergencias de avispa asiática: una de cada cuatro salidas es para retirar nidos
- De oriente a occidente: las carabelas portuguesas afectan ya a playas de 14 concejos asturianos
- Los hospitales asturianos atienden casos de desmayos y mareos por la ola de calor, que este domingo convertirá a la región en un horno: esta es la increíble temperatura que se espera
- Las apabullantes cifras de la gran oposición sanitaria de Asturias: más de 65.000 aspirantes para 2.003 plazas
- Salud activa durante dos días la alerta máxima por altas temperaturas en media Asturias: hay 32 municipios afectados
- Candás mete la sexta con el Rally de la Sidra: por primera vez en domingo y con 'menos gente, pero muy animada
- Los incendios forestales en Asturias bajan a cinco, pero se mantiene activo el plan de emergencias