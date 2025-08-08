Más de medio millón de euros en ayudas a la faba y verdina

El consejero de Medio Rural y Política Agraria, Marcelino Marcos, anunció ayer una partida de 568.365 euros para compensar los daños sufridos por las cosechas de faba asturiana y verdina durante la última campaña, afectados por fenómenos meteorológicos adversos. La medida beneficiará a 115 agricultores: 90 de faba y 25 de verdina, que recibirán 2.200 y 2.000 euros por hectárea, respectivamente. Las lluvias de primavera y la posterior proliferación de hongos provocaron un descenso del 60 por ciento en la producción. Además, en el marco de la PAC 2025, 50 productores han accedido por primera vez a la ayuda de recursos genéticos vegetales. El consejero también destacó la puesta en marcha de la Mesa Técnica de la Faba, que busca mejorar la coordinación entre productores, técnicos e investigadores para proteger y potenciar este cultivo emblemático de Asturias.