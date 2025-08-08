Melania Álvarez deja el Senado para dirigir un clúster empresarial social
La que fuera consejera de Derechos Sociales liderará una alianza de entidades privadas para impulsar el sector sanitario y de los cuidados
La senadora socialista Melania Álvarez dejará el Senado para ponerse al frente del clúster empresarial que formarán distintas entidades privadas para tratar de potenciar el sector de la atención social y sanitaria en Asturias. El salto de la que fuera consejera de Derechos Sociales en el Principado lleva tiempo gestándose aunque ha sido en estos últimos días en los que ha fraguado. Fuentes consultadas por este periódico aseguraron que Álvarez se plantea dejar su escaño en la cámara alta de cara a septiembre.
El puesto del Senado que ocupa Melania Álvarez corresponde a uno de los dos senadores por designación autonómica con los que cuenta el Principado de Asturias. Se trata de dos nombramientos que realiza la Junta General, por lo que los socialistas deberán elegir un sustituto o sustituta y someter su nombre a la votación de la Cámara. Ese reparto de los dos escaños se realiza tradicionalmente entre los dos partidos mayoritarios, PSOE y PP, sin que exista batalla política por la designación. Del mismo modo, el popular José Manuel Fernández "Lito" también accedió al escaño con el respaldo mayoritario de la Junta General.
El clúster sociosanitario reunirá a varias empresas del sector y centros de investigación relativos a este campo, con el objetivo de mejorar la competitivdad e innovación en ese ámbito. Precisamente, el clúster pretende hacer frente a uno de los principales retos a los que se enfrenta Asturias en los próximos años: el envejecimiento de su población y la necesidad de hacer sostenible el ámbito de los cuidados. También persigue mejorar la atención sanitaria a colectivos vulnerables y convertir la atención sociosanitaria en un eje económico para el Principado de Asturias. Esta agrupación de empresas mantiene un carácter privado, si bien podrá optar a líneas de ayuda autonómicas o de otras administraciones para lograr sus objetivos.
