Montaña Rodríguez-Ovejero, directora de desarrollo de negocio internacional del Grupo Satec: "En el ámbito internacional la presencia de la mujer está igualada"

Montaña Rodríguez-Ovejero no casa en el estereotipo de persona de negocios, altiva, sin tiempo para disfrutar de los pequeños placeres de la vida y absorbida por su trabajo. Todo lo contrario. Su nombre, tampoco. Nació en Madrid (aunque declara abiertamente que es de Oviedo), y creció en la capital del Principado para después desarrollarse laboralmente en la capital del país y trabajar en el extranjero. Mantiene a rajatabla el concepto de servir y amar, y sigue priorizando como la base de sus éxitos laborales la ilusión, el ocio y el aprendizaje. Por si fuera poco, es "rompetechos desde chiquitina", ya que con nueve meses fue operada de una cardiopatía que no hizo más que empujarla a seguir luchando día a día por su propósito, y que la espolea a crear iniciativas que fomentan el emprendimiento femenino como la realizada anteayer en los Cursos de La Granda. Directora de negocio internacional del Grupo Satec, fue galardonada con el Premio Mujer Directiva 2024 por la Federación de Empresas y Directivas de Asturias (FEDA).

-Directora de Negocio Internacional. Su cargo impone ¿Cómo se llega a eso?

-Sí, pues yo toda mi vida hasta los 18 años estuve en Oviedo, pero después ya me fui a estudiar a Madrid ADE, estuve becada en Londres y en París, que también me aportó mucho. Y ya más tarde hice un máster en el Instituto de Empresa de Madrid, en el que te rodeas de gente muy válida. Ahora estoy en la empresa satec, en la que empecé mi carrera profesional, que se especializa en tecnologías de la información. Tiene un enfoque multidisciplinar. Yo trabajo con todos los equipos, tendiendo puentes con entidades, con la Unión Europea, con el Banco Mundial, para apoyar proyectos de fuera. Y luego, también, muchas veces busco potenciales socios para proyectos europeos en áreas como la innovación. En síntesis, creo lazos entre Bruselas u otro tipo de entidades mundiales, y los proyectos que tenemos en España o en África.

-¿De dónde sale el enfoque internacional que ha dado a su carrera?

-Además de la educación en el aula, yo creo que lo que te forma es la familia. Yo estuve en Los Jesuitas y al final es todo ese concepto de servir y amar, de intentar tener una vida con propósito. El enfoque internacional ha sido desde el comienzo, desde ese año que me fui a Reino Unido en el que me formaron y me formé en el tema de los idiomas. Luego ya seguí con esa mentalidad más abierta que te da el irte fuera. Entonces, yo creo que todas esas experiencias fueron vitales para mí, porque allí conocí a gente muy potente y muy válida.

-¿Cuánto lleva trabajando en el extranjero?

-Para proyectos de fuera, desde siempre. Ahora llevo viviendo en Bruselas cinco años y antes había estado otros tres viviendo en Lisboa. Siempre con mentalidad internacional, supongo.

-Con todo el bagaje internacional que tiene, ¿nota diferencias entre las oportunidades para el emprendimiento, sobre todo en el caso de las mujeres, entre el extranjero y Madrid o Asturias?

-Son entornos diferentes pero yo diría que no. Al menos en la empresa en la que estoy, SATEC, la igualdad de oportunidades respecto a la presencia de la mujer en puestos directivos está en su ADN. Yo creo que al final, dentro de Europa está todo más igualado. Después, si te vas a un continente africano, en dónde también tenemos actividad, la cosa igual cambia. Hay que tender esos lazos, hay que abrir puertas, pero la mujer en el ámbito internacional tiene presencia, siempre en colaboración y siempre partiendo del trabajo en equipo. Por eso yo creo mucho en los equipos multidisciplinares, en la visión conjunto de hombres y mujeres que nos permita entender y adaptarse a los distintos entornos.

-¿Y a nivel social?

-Yo creo que no, siempre tienes algo que demostrar, pero es desde mí misma, como todo el mundo.

-¿Se puede tener una carrera emprendedora satisfactoria en España sin tener que mirar al extranjero?

-Por supuesto que sí. Tenemos empresas fabulosas en Asturias y en España ahora mismo, como en la que trabajo. Yo estoy en el ámbito internacional, pero siempre sin desvincularme de lo nacional.

-A colación de las figuras femeninas que están emergiendo en otros ámbitos como el fútbol, ¿es importante que también haya más referentes femeninas en el ámbito de los negocios?

-Yo creo que sí, pero las tenemos. Si hablo de mi caso, yo tengo mis referentes en mi propia familia. Mi madre, también Montaña, es un referente para mí. Es una mujer trabajadora, la única de siete hermanos, que estudió y es letrada en el Tribunal Superior de Justicia. Y después, en mi empresa también tenemos directoras generales que son grandes profesionales y es bueno tenerlas como ejemplos de vida, entender sus enseñanzas.

-Este miércoles se celebró en Avilés una nueva edición de los cursos de La Granda, con una iniciativa titulada "Las mujeres del siglo XXI. Emprender no tiene edad", dirigida por usted, ¿en qué consiste?

-Se trata de un encuentro de ideas que ponen en común a investigadores, profesionales o gente emprendedora con la sociedad. Lo que quería con las actividades que se hacen en la Granda es intentar dar voz a todas esas mujeres fabulosas que hay, y unificar de alguna manera las ideas e iniciativas existentes, siempre teniendo en cuenta el trabajo en equipo. Asistieron mujeres de muy diversos ámbitos, del rural, de defensa, a nivel institucional, de empresas, etc. Y se ponen en común sus motivaciones internas y sus propósitos, para poder superar esas barreras impuestas, crear un aprendizaje personal muy importante.

-Entonces lo importante de estos cursos es compartir…

-Exacto, y también acompañar. Al final siempre estás trabajando en equipo, por lo que al compartir estas experiencias puedes encontrar nuevos referentes de los que hablábamos antes.

-¿Cómo de relevante es la motivación?

-La motivación tiene que salir de uno, pero es importante el papel de estos referentes para que te puedan al menos enseñar cómo encontrar tu propia motivación. Está relacionado con las aficiones, el ocio, el encontrar la motivación en las pequeñas cosas.

-Y entonces, ¿cuál es el siguiente paso para seguir con esta dinámica positiva?

-Bueno, es un paso de cada uno individual y es un trabajo en conjunto de todos los actores. Hay que intentar crear lazos entre todos los actores de la sociedad. Tenemos que superar muchas barreras internas que nos imponemos. Y sobre todo dar voz a mujeres muy buenas que están en situaciones de desigualdad, aunque en el sector de la tecnología, desde mi punto de vista, no puedo hablar de desigualdad. Así que sí, se trata de guiarte por tu corazón, pasar a la acción y tender puentes que fomentar la colaboración.

-Ahora que está en Bruselas, ¿volverás a Asturias algún día?

-¡Estoy con Asturias! Desde Bruselas veo Asturias, ya que al final no dejo de trabajar con proyectos de aquí, así que estoy al cien por cien vinculada.