Las muertes en el trabajo suben en Asturias: nueve hasta junio frente a las seis de 2024

Asturias registró en el primer semestre de este año un total de 9 muertes en accidentes laborales, tres más que a la misma altura de 2024, y 41 accidentes laborales considerados graves, en este caso la misma cifra que entonces, según las estadísticas provisionales del Ministerio de Trabajo. Si se incluyen los siniestros más recientes (dos desde fines de junio), el número de fallecimientos alcanza las once personas. Cabe recordar que en la segunda mitad del año pasado se produjo un dramático repunte de los siniestros mortales en Asturias, que dejaron el balance final de todo el ejercicio en 17 decesos.

Entre enero y junio de este año, hubo en Asturias un total de 5.228 accidentes durante la jornada laboral, con un descenso del 14,2% respecto al primer semestre de 2024. Por fortuna, el 99% (un total de 5.178) fueron sucesos de carácter leve, mientras que acontecieron 41 graves y, lamentablemente, nueve tuvieron un desenlace fatal.

Desde entonces, otras dos personas han perdido la vida en Asturias durante su desempeño profesional: un hombre de 58 años aplastado por una hormigonera en Cabueñes (Gijón), y otro de 51 años que recibió un golpe en la cabeza de una excavadora, en la factoría de ArcelorMittal en Gijón. En el duro panorama de la siniestralidad laboral, este año destaca un controvertido episodio: el fallecimiento de cinco mineros en una explotación de Cerredo (Degaña), el pasado 30 de marzo. Una tragedia cuyas causas están siendo investigadas.

Por sectores. Los sectores de la economía asturiana que más accidentes sufrieron en el primer semestre fueron la industria manufacturera (1.071), la construcción (819), el comercio (768), la hostelería (363) y el transporte (263). Menos incidencia tuvieron el de agricultura, ganadería y pesca (150) y, pese al impacto emocional de la tragedia de Cerredo, la minería (146).

In itinere. Además de los ocurridos en la jornada laboral, los datos del Gobierno también recogen los accidentes "in itinere" (en el desplazamiento hacia o desde el puesto de trabajo) en el primer semestre: fueron 637, de los que 631 fueron leves, cinco graves y uno resultó mortal.