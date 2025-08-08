Ovidio Zapico (IU) llama a un frente de unidad de la izquierda para frenar a la derecha

Ovidio Zapico, coordinador de IU en Asturias, llamó ayer a la reflexión de la izquierda para frenar la posibilidad de que Vox ocupe el gobierno del Principado. "Nunca en democracia ha habido la situación de que la extrema derecha pueda tener opciones reales de llegar a participar en el gobierno de Asturias", aseguró Zapico, a la sazón consejero de Ordenación del Territorio del Principado. Ese hecho debe llevar a "una reflexión", advirtió, para que la izquierda establezca "mecanismos de colaboración y de participación unitarios en los que se fijen unos mínimos comunes para hacer frente a eso".

Las palabras de Zapico, en el marco de la Feria Internacional de Muestras de Gijón, referían inequívocamente a la llamada efectuada por Gabriel Rufián, de ERC, a un posible frente común de la izquierda del PSOE de cara a las próximas elecciones generales. Pero Zapico, fue más allá: lanzó su reflexión en el marco autonómico e incluyendo en él al PSOE. "Esto interpela a toda la izquierda, y cuando digo a toda la izquierda es a toda. Y hay mínimos comunes".

Para Ovidio Zapico existen elementos comunes para que PSOE, Izquierda Unida, Sumar, Podemos e incluso el colectivo que sustenta a la diputada Covadonga Tomé se planteen aquello que une a la izquierda frente a la posibilidad de un gobierno del PP con Vox. El coordinador de IU señaló algunos de ellos, como "la defensa del acceso a la vivienda, los objetivos de la Agenda 2030, la memoria democrática, la educación pública, la protección del medio ambiente o el respaldo al sistema público de salud". "Hay elementos suficientes para poner en común esos mínimos y poder afrontar los meses que van a venir y el próximo proceso electoral con garantías", señaló el portavoz de la coalición de izquierdas.

La voz de Zapico es la primera en IU que toma el guante del "frente popular" electoral de la izquierda para evitar una victoria de la derecha. Con el añadido de ser uno de los pocos representantes de IU con responsabilidades de gobierno en toda España. Izquierda Unida ha guardado silencio hasta ahora ante el planteamiento expresado por Gabriel Rufián y dirigido a las fuerzas situadas a la izquierda del PSOE.

Además, Zapico apuntó la posibilidad de que precisamente la singularidad asturiana sea una seña de identidad para la izquierda. De ahí que ayer apelase tanto a la "identidad asturiana" como a la "identidad de clase" cuyo primer escalón sería "el gobierno progresista que ahora tiene Asturias".

"Es ese gobierno lo que tenemos que proteger, garantizar y seguir impulsando para llevar a cabo políticas de transformación que permitan situar a los ciudadanos y sus derechos en el centro frente a los intereses económicos de otra gente que tiene mucho dinero y nos aleja del interés general", señaló Zapico. En la ecuación no dudó en incorporar a Podemos: "Toda la izquierda es toda la izquierda", recalcó.

Para Zapico, se produce "una amenaza real" e inédita en el último medio siglo. "Hoy esa amenaza es real; puede que la extrema derecha llegue a tener consejeros en el gobierno de Asturias. Por eso tenemos que analizar lo que está pasando y cómo dar respuesta a ello, dentro de los marcos legislativos en materia electoral".

Aunque Ovidio Zapico no lo explicitó, sus palabras refieren a la posible constitución de un "frente popular" del conjunto de fuerzas de la izquierda, una posibilidad que gravita internamente en los partidos y que hasta ahora solo han explicitado Rufián y el propio Zapico.