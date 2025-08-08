El paro solo aumentó en diez concejos asturianos en julio
El desempleo respecto a junio subió en Amieva, Illas, Mieres, Navia, Noreña, Peñamellera Baja, Las Regueras, Ribera de Arriba, Siero y Villayón
y. gonzález
Julio fue un buen mes para el empleo en Asturias, como demuestra el hecho de que fuera la comunidad autónoma con un mayor descenso porcentual del paro registrado (del 2,6%, hasta los 48.429 desocupados), según los datos que publicó el INE el pasado lunes. De hecho, en comparación con el mes anterior, el desempleo únicamente aumentó en diez de los 78 concejos asturianos, a tenor del Servicio Público de Empleo del Principado (Sepepa).
En concreto, el paro creció en julio en los siguientes municipios: Peñamellera Baja (un 16,67% más que en junio), Villayón (7,41%), Ribera de Arriba (6,57%), Amieva (4,55%), Illas (2,86%), Las Regueras (1,75%), Navia (1,39%), Noreña (1,39%), Siero (0,65%) y Mieres (0,25%).
Hubo, además, cuatro municipios del Occidente (caracterizados por su baja población) que no experimentaron cambios en sus cifras de desempleados: San Tirso de Abres (con un total de 11), Taramundi (8), Villanueva de Oscos (13) y Yernes y Tameza (7).
En el resto de la geografía asturiana, el tirón de la campaña veraniega sacó a un total de 1.296 personas de las listas del paro. Los descensos porcentuales más intensos tuvieron lugar en los concejos de Pesoz (-33,33%), Grandas de Salime (-28,57%), Onís (-27,27%), Caravia (-26,67%) y Ponga (-23,81%).
Los mayores recortes en cifras absolutas se dieron en Gijón (294 desocupados menos), Oviedo (-178), Avilés (-117), Langreo (-83) y San Martín del Rey Aurelio (-79). n
