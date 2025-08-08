La plantilla de Duro Felguera aprueba de forma mayoritaria el despido de 180 trabajadores

Las asambleas de trabajadores de las cinco sociedades de Duro Felguera afectadas por el expediente de regulación de empleo (ERE) han votado este viernes mayoritariamente a favor del preacuerdo alcanzado con la dirección de la compañía, que contempla la salida de 180 profesionales en un período que se alargará hasta junio de 2026. El ERE será ratificado oficialmente el próximo lunes.

El acuerdo, firmado por los sindicatos mayoritarios (CC OO y UGT) e independientes, y con la sola oposición de CSI, fue suscrito en la mesa negociadora mantenida ayer en Oviedo. El pacto implica una indemnización de 25 días de salario por año trabajado con un tope de 14 mensualidades. En un comienzo, los representantes de los trabajadores reclamaban 28 días y 15 mensualidades. Por su parte, la empresa ha rebajado la cifra final de despidos desde los 249 planteados originalmente.

En lo que la empresa no ha cedido ni un ápice es en la posibilidad de que el ERE incluya bajas voluntarias de trabajadores. Por lo tanto, las 180 salidas serán decididas por la cúpula de la ingeniería, para así evitar una desbandada que descapitalice la compañía.