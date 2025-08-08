El Principado empieza a elaborar las cuentas de 2026

El Gobierno del Principado de Asturias ha puesto en marcha el proceso para elaborar los Presupuestos Generales de la comunidad para 2026, tras publicar este miércoles en el Boletín Oficial del Principado (BOPA) las normas que regirán su confección.

La publicación, firmada por la Consejería de Hacienda, Justicia y Asuntos Europeos, establece las bases sobre las que deberán trabajar las distintas consejerías y organismos públicos para planificar sus ingresos y gastos del próximo ejercicio. Esta resolución marca el inicio formal de la maquinaria presupuestaria, clave para definir las políticas públicas del año siguiente.

El documento subraya que el presupuesto deberá respetar los límites marcados por la llamada "regla de gasto", que impide aumentar el gasto por encima de ciertos umbrales, con el objetivo de garantizar la estabilidad de las cuentas públicas. Esta norma, recogida en la legislación estatal, condiciona el margen de maniobra del Ejecutivo autonómico, que deberá ajustar sus previsiones económicas a un entorno de control financiero.